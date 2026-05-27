Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη για 3ο διαδοχικό Grand Slam εξασφάλισαν την παρουσία τους σε 2ο γύρο και την Πέμπτη (28/5) συνεχίζουν την προσπάθειά τους στο Roland Garros.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν το πρόγραμμα της Πέμπτης (28/5) με τη Μαρία Σάκκαρη να παίζει χρονικά πρώτη. Η Ελληνίδα παίκτρια θα αντιμετωπίσει την Κλερ Λου από τις ΗΠΑ, σε ένα παιχνίδι που ορίστηκε τρίτο της ημέρας στο court 7 κι αναμένεται να αρχίσει μετά τις 16:30 ώρα Ελλάδας.

Η 26χρονη Λου (Νο.182) χρειάστηκε τρεις νίκες στον γύρο των προκριματικών για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό, όπου απέκλεισε τη Μογιούκα Ουτσιτζίμα με 3-6, 6-0, 4-1 κι αποχώρηση της παίκτριας από την Ιαπωνία κι έτσι ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή της στην 3η παρουσία της στο Roland Garros.

H Σάκκαρη απέναντι στη Λίντα Νόσκοβα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Roland Garros, μετά το 2022, με κορυφαία της στιγμή στο γαλλικό Όπεν την πορεία της μέχρι τα ημιτελικά το 2021.

Θα παίξει για πρώτη φορά με τη Λου και η νικήτρια στη φάση των «32» θα διασταυρώσει με τη νικήτρια του παιχνιδιού απέναντι στην 24χρονη Μάγια Χβαλίνσκα από την Πολωνία (Νο.114) και τη Βελγίδα, Ελίσε Μέρτενς.

Αργότερα θα παίξει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Ιτακό, Ματέο Αρνάλντι, επίσης για τον 2ο γύρο. Ο αγώνας θα είναι ο 4ος και τελευταίος του προγράμματος στο court 14 κι αναμένεται να αρχίσει γύρω στις 19:00 ώρα Ελλάδας.

Οι δύο παίκτες στη μοναδική μέχρι τώρα συνάντησή τους, είχαν παίξει στον 4ο γύρο του Roland Garros το 2024 και είχε βρει νικητή τον Τσιτσιπά με 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2. O νικητής στον 3ο γύρο θα παίξει είτε με τον Μπεν Σέλτον (Νο.5), είτε με τον Βέλγο, Ραφαέλ Κολινιόν (Νο.62).