Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε νικήσει τον Ματέο Αρνάλντι στο Roland Garros το 2024, αυτό θέλει και τώρα, για την πρόκριση στον 3ο γύρο στο γαλλικό Όπεν.

O Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την αποχώρηση του Αλεξάντρ Μίλερ, για 9η φορά στην καριέρα του προκρίνεται στον 2ο γύρο του Roland Garros.

Εκεί ο 27χρονος Έλληνας παίκτης θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, Ματέο Αρνάλντι για μια θέση στη φάση των «32» του γαλλικού Όπεν.

Ο Αρνάλντι στη δική του πρεμιέρα νίκησε τον Ολλανδό, Τάλον Γκρίκσπουρ με 6-7(9), 6-3, 7-6(6), 6-3 και πήρε την πρόκριση.

Dopo aver perso il 1° set, l'azzurro resta concentrato e non dà scampo a Tallon Griekspoor, ribaltando il match a proprio favore. Dopo oltre quattro ore, Arnaldi accede al turno successivo dove affronterà Stefanos Tsitsipas 👀 #Tennis…

Ο 25χρονος Ιταλός, που βρίσκεται στο Νο.104 της παγκόσμιας κατάταξης, στην 4η παρουσία του στο Roland Garros, προκρίνεται για 3η φορά στον 2ο γύρο, ενώ έχει φθάσει μέχρι τον 4ο γύρο το 2024.

Σε εκείνο το παιχνίδι ο Αρνάλντι είχε παίξει με τον Στέφανο Τσιτσιπά, που είχε επικρατήσει με 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-2. Αυτό είναι και το μοναδικό παιχνίδι που έχουν συναντηθεί στο tour.

O νικητής στον 3ο γύρο θα παίξει είτε με τον Μπεν Σέλτον (Νο.5), είτε με τον Βέλγο, Ραφαέλ Κολινιόν (Νο.62).

