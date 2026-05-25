Ο Σταν Βαβρίνκα έδωσε την τελευταία του... παράσταση στο Roland Garros, με το «αντίο» του να είναι συγκινητικό.

Αυτή είναι η τελευταία χρονιά του Σταν Βαβρίνκα στο επαγγελματικό τένις, όπως έχει ανακοινώσει ο Ελβετός. Ο έμπειρος τενίστας ηττήθηκε στον πρώτο γύρο του Roland Garros από τον Γέσπερ ντε Γιονγκ με 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 και έδωσε το τελευταίο του ματς στο χωμάτινο Grand Slam.

Το αγωνιστικό κομμάτι έχει μικρή σημασία, καθώς μετά το τέλος του αγώνα ο Βαβρίνκα αποθεώθηκε από τον κόσμο που βρισκόταν στο Simonne Mathieu. Ο ίδιος ήταν άκρως συγκινημένος, παίρνοντας στη συνέχεια το μικρόφωνο για να μιλήσει στον κόσμο που τον τίμησε.

Στα μάτριξ του court ακολούθησε ένα βίντεο με πολύ ωραία λόγια από τους Ρότζερ Φέντερερ, Γιάνικ Σίνερ, Ράφα Ναδάλ, Κάρλος Αλκαράθ, Γκαέλ Μονφίς και Νόβακ Τζόκοβιτς, με τους διοργανωτές να απονείμουν τιμητική πλακέτα στον «Stan the Man».