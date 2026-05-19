Ολυμπιακός: Οι αγγλικές «σειρήνες» για τον Κοστίνια
Δύο παίκτες του ρόστερ του Ολυμπιακού που υπό προϋποθέσεις μπορεί να τεθούν σε ένα καθεστώς παραχώρησης είναι οι Κοστίνια και Ορτέγα. Ο ένας δεξιός μπακ και ο άλλος αριστερός υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Ολυμπιακός θα έχει μία προσφορά τουλάχιστον κοντά στα θέλω του. Και αυτό για να μπει η οποιαδήποτε βάση συζήτησης.
Για τον Κοστίνια οι Μπράιτον και Μπρένφορντ είναι 2 σύλλογοι που έχουν εμφανιστεί να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Στα 26 του ο Πορτογάλος δεξιός μπακ έχει 74 αγώνες με 1 γκολ και 4 ασίστ στον Ολυμπιακό.
