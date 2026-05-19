Οι Μπράιτον και Μπρένφορντ φέρονται να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Πορτογάλο ακραίο μπακ του Ολυμπιακού.

Δύο παίκτες του ρόστερ του Ολυμπιακού που υπό προϋποθέσεις μπορεί να τεθούν σε ένα καθεστώς παραχώρησης είναι οι Κοστίνια και Ορτέγα. Ο ένας δεξιός μπακ και ο άλλος αριστερός υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Ολυμπιακός θα έχει μία προσφορά τουλάχιστον κοντά στα θέλω του. Και αυτό για να μπει η οποιαδήποτε βάση συζήτησης.

Για τον Κοστίνια οι Μπράιτον και Μπρένφορντ είναι 2 σύλλογοι που έχουν εμφανιστεί να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Στα 26 του ο Πορτογάλος δεξιός μπακ έχει 74 αγώνες με 1 γκολ και 4 ασίστ στον Ολυμπιακό.