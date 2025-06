Ο Κάρλος Αλκαράθ είναι μια κατηγορία μόνος του, όχι μόνο ως αθλητής, αλλά ως προσωπικότητα και το απέδειξε στον τελικό του Roland Garros κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ.

Όταν μιλάμε για τον Κάρλος Αλκαράθ, δεν μιλάμε για έναν απλό αθλητή, αλλά για μια προσωπικότητα, που σπανίως έχουμε την πολυτέλεια να απολαμβάνουμε σε οποιοδήποτε σπορ.

Του λόγου το αληθές απέδειξε σε ακόμα μία περίπτωση ο Ισπανός τενίστας και μάλιστα σε τελικό Roland Garros και όχι σε ένα τουρνουά της σειράς...

Συγκεκριμένα, με τον Γιανίκ Σίνερ να έχει πάρει το πρωτο σετ και να προηγείται 1-0 και με τον Ιταλό να έχει και το σέρβις στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ, ο Αλκαράθ δεν σκέφτηκε ούτε δεύτερη στιγμή να αποδώσει δικαιοσύνη.

Με το γκέιμ να είναι στο 40-40, ο Σίνερ σέρβιρε και κριτής γραμμών έδειξε ότι η μπάλα από την προσπάθεια του Ιταλού δεν βρήκε γραμμή, άρα ήταν άουτ.

Ωστόσο, ο Κάρλος Αλκαράθ πλησίασε στο σημείο που έκανε επαφή το μπαλάκι με το χώμα και το πήρε... πάνω του, λέγοντας ότι η μπάλα είναι μέσα, διότι βρήκε γραμμή και έτσι ο πόντος πιστώθηκε κανονικά στον Σίνερ, που βρέθηκε σε θέση game point, κάνοντας τελικά και το 1-0 στο δεύτερο σετ.

Δείτε την τρομερή στιγμή fair play από την πλευρά του Κάρλος Αλκαράθ, μέσω του οποίου δείχνει το μεγαλείο του ως αθλητής και ως προσωπικότητα:

