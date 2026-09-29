Η Εθνική Παίδων (U17) ηττήθηκε 3-2 από την Ισλανδία, κατετάγη τρίτη στον 7ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού και αποκλείστηκε από την τελική φάση.

Σε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο γήπεδο της Μλάντοστ στο Κακάνι της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, η Εθνική Παίδων (U17), αν και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια και πέτυχε δύο πολύ όμορφα γκολ, ηττήθηκε 3-2 από την Ισλανδία, κατετάγη τρίτη στον 7ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της κατηγορίας και αποκλείστηκε από την τελική φάση. Η Εθνική θα αγωνιστεί στη συνέχεια στον 2ο γύρο της League B.

Σε ένα γεμάτο Α' ημίχρονο, η Ισλανδία προηγήθηκε πριν καν συμπληρωθεί το 1ο λεπτό της αναμέτρησης με σουτ του Σίγκουρντουρ Γιόχανσον από το ύψος της περιοχής, που κατέληξε χαμηλά στη γωνία της ελληνικής εστίας. Το προβάδισμα των Ισλανδών δεν κράτησε για πολύ, αφού σε ωραία αντεπίθεση της Εθνικής από τη δεξιά πλευρά στο 11' ο Τεντολούρης διέσχισε το μισό γήπεδο και όταν έφτασε στην περιοχή πάσαρε ιδανικά στον Φώτη που πλάσαρε εύστοχα για την ισοφάριση.

Στο 34΄ οι Σκανδιναβοί πέτυχαν δεύτερο γκολ με πλασέ του Γκάρντερσον από ωραία ενέργεια και ασίστ του Μπρίνιαρσον, ωστόσο και πάλι δεν κατάφεραν να κρατήσουν το προβάδισμά τους. Από λάθος πάσα του Ισλανδού γκολκίπερ η μπάλα έφτασε στον Χιντς που ελίχθηκε και πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι για το 2-2.

Το παιχνίδι έμεινε στο 2-2 παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων μέχρι το 77΄, όταν η Ισλανδία κέρδισε πέναλτι, όμως ο Ότεσεν που ανέλαβε την εκτέλεση έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ. Ωστόσο στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Γκίσλασον με κοντινό πλασέ από ασίστ του Γιόχανσον πέτυχε το 3-2 που ήταν και το σκορ της νίκης της ομάδας του.

Ελλάδα: Τζατζάκης, Ζενελάι (79΄ Αγιοβλασίτης), Τσιάβος, Ζησόπουλος (73΄ Ξυδιάς), Τεντολούρης, Νέτο Ντοριβάλ, Φώτης, Τσαντήλας (61΄ Κάκαλης), Τριχολίδης, Χιντς και Δημόπουλος.

Ισλανδία: Μάρτεν Γιόχανσον, Έλμαρσον (59΄ Φρέισον), Ντάνιελσον, Πόρνταρσον, Σέβαρσον, Μπρίνιαρσον (72΄ Γκίσλασον), Κρίστμουντσον, Πόρφινσον, Σίγκουρντουρ Γιόχανσον (90+2΄ Κιάρτανσον), Γκούνλειφσον (58΄ Ότεσεν) και Γκάρντερσον (72΄ Βίνταρσον).