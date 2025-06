Στον τελικό του Roland Garros προκρίθηκε ο Κάρλος Αλκαράθ, βλέποντας τον Λορέντζο Μουζέτι να εγκαταλείπει στις αρχές του τέταρτου σετ, με τον Ισπανό να προηγείται με 4-6, 7-6 (3), 6-0 στα τρία σετ.

Για τέταρτη σερί χρονιά ο Κάρλος Αλκαράθ θα βρίσκεται στον τελικό του Roland Garros, θέλοντας να διατηρήσει τα κεκτημένα του! Ο Ισπανός τενίστας πήρε το εισιτήριο για το τελευταίο ματς της διοργάνωσης, βλέποντας τον Λορέντζο Μουζέτι να εγκαταλείπει στις αρχές του τέταρτου σετ.

Αυτός είναι ο πέμπτος τελικός του νεαρού Ισπανού σε Major τουρνουά, με τον ίδιο να γίνεται ο πέμπτος νεαρότερος παίκτης που λαμβάνει μέρος σε πέντε τελικούς Grand Slam. Το ματς ολοκληρώθηκε μετά από δύο ώρες και 29 λεπτά, με τα πρώτα δύο σετ να είναι μοιρασμένα και η συνέχεια ν' ανήκει στο Νο.2 του κόσμου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Μουζέτι να σβήνει break point του Αλκαράθ και να κρατάει το σερβίς του. Παρομοίως έπραξε και στο έβδομο game, όταν και πάλι ο Ισπανός απείλησε να του... σπάσει το σερβίς. Ό,τι δεν κατάφερε να κάνει ο κάτοχος του τίτλου, το έκανε πράξη ο Ιταλός που στην πρώτη του ευκαιρία έκανε το break και παράλληλα κατέκτησε το σετ (6-4).

Extra stretch from Lore to win the point 💪#RolandGarros pic.twitter.com/iUTPz4Sg4t