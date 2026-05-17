Σε δηλώσεις του σε πασίγνωστο μέσο, ο Πεπ Γκουαρδιόλα επιβεβαίωσε πως θα βρίσκεται στον πάγκο της Μάνστεστερ Σίτι και τη νέα σεζόν.

Ακόμη μια κούπα στη μυθική συλλογή του πρόσθεσε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (16/5) ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αφού η Μάνστεστερ Σίτι χάρη στην γκολάρα του Σεμένιο νίκησε με 1-0 την Τσέλσι και κατέκτησε το FA Cup.

Οι «πολίτες» πήραν τον 3ο τίτλο τους σε αυτό τον θεσμό υπό τις οδηγίες του Καταλανού τεχνικού και πλέον στρέφουν όλη τους στην προσοχή στο φινάλε της Premier League, θέλοντας να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν την κούπα από τα χέρια της Άρσεναλ.

Αυτό θα το πράξουν με λίγο... λιγότερο άγχος, καθώς ο προπονητής τους φρόντισε -επιτέλους- να ξεκαθαρίσει το μέλλον του. Σε δηλώσεις του στο BBC (πριν από τον τελικό με την Τσέλσι), ο 55χρονος κόουτς τόνισε πως θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στο τιμόνι της Σίτι, καθώς όπως ξεκαθάρισε θα τιμήσει το συμβόλαιο που έχει με τους Citizens, βάζοντας τέλος στα σενάρια αποχώρησης.

Έτσι, θα συνεχίσει την... τρελή δυναστεία που έχει χτίσει, έχοντας 20 τίτλους σε 10 χρόνια παρουσίας του στην γαλάζια πλευρά του Μάντσεστερ.