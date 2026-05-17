Η ΑΕΚ σηκώνει απόψε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, με τη Νέα Φιλαδέλφεια να γιορτάζει από νωρίς μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής!

Η ΑΕΚ σηκώνει απόψε την κούπα της πρωταθλήτριας Ελλάδας για το 2026! Η μεγάλη στιγμή για την Ένωση έφτασε με τους κιτρινόμαυρους να ετοιμάζονται για τη στέψη στη φιέστα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (19:30) στη γεμάτη Allwyn Arena. Η πρώτη αποθέωση για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ενόψει της γιορτής για τον 14ο τίτλο στην ιστορία του κλαμπ έγινε φυσικά το Σάββατο το απόγευμα στην ανοικτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου 20.000 Ενωσίτες έστησαν ένα ατελείωτο κιτρινόμαυρο πάρτι.

🦅 20.000 Ενωσίτες τραγουδούσαν «Μια ιστορία από την Πόλη» μια μέρα πριν την φιέστα με τον Ολυμπιακό!#aekfc pic.twitter.com/jtsGGD7dWE May 16, 2026

Κατάμεστη η Allwyn Arena, χιλιάδες οπαδοί και εκτός γηπέδου

Αυτό θα κορυφωθεί την Κυριακή στη γειτονιά της ΑΕΚ από νωρίς μέχρι αργά το βράδυ. Χιλιάδες φίλοι της Ένωσης έχουν φτάσει ήδη από κάθε σημείο της Ελλάδας και του εξωτερικού και πέρα από τις εξέδρες της Allwyn Arena, κατάμεστη θα είναι όλη η Νέα Φιλαδέλφεια και ειδικά η πλατεία του Αετού και οι δρόμοι γύρω από το γήπεδο.

Το Gazzetta θα βρίσκεται από το μεσημέρι εκεί για να σας μεταφέρει κλίμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια που θα γιορτάζει. Μάλιστα στην πλατεία του Αετού θα τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη, η οποία θα μεταδίδει συνεχώς live από τις 18:30 ως και τη λήξη της φιέστας τα μεσάνυχτα για όσους δεν θα έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν θέση μέσα στο γήπεδο.

🦅👏 Το χειροκρότημα των παικτών της Ένωσης στους φίλους της ΑΕΚ, οι οποίοι αποθέωσαν τους πρωταθλητές Ελλάδας#aekfc pic.twitter.com/KfkF4KBncX — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026

Συνοδεία των οπαδών της ΑΕΚ η αποστολή στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η Original 21 έχει απευθύνει ήδη κάλεσμα για τις 16:30 στο ξενοδοχείο όπου διαμένει η ΑΕΚ προκειμένου να συνοδεύσουν την αποστολή ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως γίνεται αντιληπτό, κατά την άφιξη του πούλμαν της Ένωσης στην Allwyn Arena αναμένεται να επικρατήσει πανζουρλισμός!

Πέρα από τη φιέστα, όμως, υπάρχει και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει να δει ξανά από τους παίκτες του πάθος και προσήλωση με μοναδικό στόχο τη νίκη. Ο Σέρβος τεχνικός θέλει να ξαναδεί όπως και μεσοβδόμαδα στην Τούμπα μια εμφάνιση πρωταθλήτριας από την ομάδα του σαν να κρινόταν ο τίτλος για να ολοκληρωθεί όπως πρέπει η φετινή επιτυχημένη σεζόν.

🦅 Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου στην ανοικτή προπόνηση της ΑΕΚ !#aekfc pic.twitter.com/T5IUM8ia4f — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 16, 2026

Η κορύφωση της φιέστας με την απονομή στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ

Μετά τη λήξη του ματς θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις με την ΑΕΚ να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τροπαίου και να αποθεώνεται από τον κόσμο της στο κυρίως πιάτο της φιέστας με την απονομή του πρωταθλήματος!

Η γιορτή αναμένεται να είναι μεγαλειώδης, με την ΑΕΚ να τονίζει με ανακοίνωση στους οπαδούς της ότι θα πρέπει όλοι να παραμείνουν στη θέση τους για να μπορέσουν ο Νίκολιτς με τους παίκτες και τους ανθρώπους της ομάδας να πανηγυρίσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο γνωρίζοντας παράλληλα την αποθέωση από τις εξέδρες.