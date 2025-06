O Αλκαράθ σε 94 λεπτά στα ημιτελικά του Roland Garros

Ο Κάρλος Αλκαράθ έχασε πέντε μόλις games από τον Τόμι Πολ και με περίπατο πέρασε στα ημιτελικά του Roland Garros.

O Κάρλος Αλκαράθ δεν θα φανταζόταν τόσο ξεκούραστο προημιτελικό με τον Τόμι Πολ, ο Ισπανός σε μία ώρα και 34 λεπτά επικράτησε επί του Αμερικανού με 6-0, 6-1, 6-4 κι έκλεισε ραντεβού με τον Λορέντζο Μουζέτι στα ημιτελικά του Roland Garros.

O Aλκαράθ δεν πρόλαβε καλά καλά να ζεσταθεί, με συνολικούς πόντους 33-16 πήρε το 1ο σετ με 6-0 και με το σκορ πόντων να φθάνει στο 57-27, κατέκτησε και το 2ο σετ με 6-1.

Ο Πολ προσπάθησε να φανεί ανταγωνιστικός στο 3ο σετ, διατήρησε το προβάδισμα μέχρι το 4-3, όμως ο Αλκαράθ με τρία games στη σειρά έφθασε στο 6-4 και στην πρόκριση.

Carlos Alcaraz with a stunning forehand winner against Tommy Paul at Roland Garros.



Animalistic power and movement.



Simply on a different level tonight.



pic.twitter.com/L9WP1s2CD1