Αρίνα Σαμπαλένκα και Ίγκα Σβιόντεκ βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας ενόψει Roland Garros με τις δύο αθλήτριες να κάνουν κοινή προετοιμασία το μεσημέρι της Τρίτης (20/5).

Δύο εκ των μεγάλων φαβορί του Roland Garros στο ταμπλό των γυναικών, Αρίνα Σαμπαλένκα και Ίγκα Σβιόντεκ, μοιράστηκαν το ίδιο court το μεσημέρι της Τρίτης (20/5) στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους ενόψει της έναρξης του γαλλικού Grand Slam (25 Mαΐου - 8 Ιουνίου).

Οι δύο αθλήτριες προπονήθηκαν μαζί και όπως ήταν λογικό χάρισαν πολλά στιγμιότυπα για τα socila media της διοργάνωσης. Μάλιστα, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα η ιδέα για να γίνει αυτή η προπόνηση ήταν του προπονητή της Πολωνής. Φυσικά η Νο.1 στον κόσμο την αποδέχθηκε με χαρά.

Best seat in the house for the Iga-Aryna practice session 🍿#RolandGarros pic.twitter.com/Y4uwUg5bIo