Η ΚΑΕ Άρης δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο στα social media με αφορμή την έναρξη της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη!

Το πιο εντυπωσιακό βίντεο της χρονιάς είναι γεγονός!

Η ΚΑΕ Άρης μέσω ανάρτησης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε ένα άκρως εντυπωσιακό βίντεο που αποτυπώνεται μεταξύ άλλων ο Βασίλης Σπανούλης σαν ιππότης.

Πιο αναλυτικά φαίνεται ένα παιδάκι που βλέπει τον Σπανούλη να εμφανίζεται σαν βασιλιάς με το σπαθί του, έτοιμος να ηγηθεί της προσπάθειας. Κάτω από τη δημοσίευση αναγράφεται «Can You Feel It ?», που σημαίνει, «το νιώθετε»;.

Το βίντεο όπως ήταν λογικό έχει προκαλέσει ανατριχίλα στον κόσμο του Άρη.