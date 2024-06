Η Τζασμίν Παολίνι συνεχίζει την ονειρεμένη παρουσία της στο Roland Garros, νικώντας την Ελενα Ριμπάκινα με 2-1 πέρασε για πρώτη φορά στα ημιτελικά ενός Grand Slam.

Η Τζασμίν Παολίνι έκανε τη μεγάλη έκπληξη, με τη βραχύσωμη Ιταλίδα να νικά την Έλενα Ριμπάκινα με 6-2, 4-6, 6-4 για την πρόκριση στα ημιτελικά του Roland Garros και πρώτη ημιτελική παρουσία της σε Grand Slam.

H 28χρονη έγινε η τέταρτη Ιταλίδα που φτάνει στα ημιτελικά στο Roland Garros, μετά τη Φρεντσέσκα Σκιαβόνε, πρωταθλήτρια το 2010, τη Σάρα Εράνι, φιναλίστ το 2012 και τη Μαρτίνα Τρεβιζάν, που έφθασε επίσης μέχρι τα ημιτελικά.

Πρώτη είσοδο στο Top 10, απειλεί τη Σάκκαρη

Η Παολίνι ήταν υποψήφια για την πιο βελτιωμένη παίκτρια της WTA το 2023, αφού μπήκε στο Top 30 πέρυσι, αλλά το 2024 συνεχίζει απτόητη. Κατέκτησε τον πρώτο της τίτλο σε 1000άρι στο Ντουμπάι τον Φεβρουάριο και ήδη μετρά ρεκόρ 21-10 στη σεζόν.

Με την παρουσία της στα ημιτελικά του Roland Garros, ανέβηκε πέντε θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, έφθασε στο Νο.10 για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει μια εκ των Σαμπαλένκα ή Μίρα Αντρέεβα και αν φθάσει στον τελικό, αυτόματα θα βρεθεί στο Νο.7, ρίχνοντας τη Μαρία Σάκαρη στο Νο.9 Η Ριμπάκινα ό,τι και να γίνει θα παραμείνει στο Νο.4.

"Absolute 𝒋𝒐𝒚" 😁



Jasmine Paolini has secured a spot in her first Grand Slam semi-final after defeating Elena Rybakina in the third set 6-2 4-6 6-4 💪🎾#RolandGarros pic.twitter.com/Gk5cdBcDTA