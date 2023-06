Η μονομαχία ανάμεσα στους Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς κυριαρχεί στους ημιτελικούς των ανδρών στο Roland Garros. Oι Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Κάσπερ Ρουντ συνθέτουν το άλλο ζευγάρι

Μετά τους ημιτελικούς των γυναικών, σειρά παίρνουν οι άνδρες για να μάθουμε το ζευγάρι στον τελικό της Κυριακής (11/6) στο Roland Garros.

O Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Κάρλος Αλκαράθ και ο Κάσπερ Ρουντ απέναντι στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ συνθέτουν τα δύο ζευγάρια των ημιτελικών της Παρασκευής (9/6).

Το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται στη μονομαχία ανάμεσα στους Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς (15:45, Eurosport) σε μια κόντρα με φόντο και για το Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 20χρονος Αλκαράθ με νίκη και ανεξάρτητα με το τι θα κάνει στον τελικό, θα παραμείνει στο Νο.1. Όμως το κίνητρο για τον νεαρό Ισπανό είναι το ίδιο ισχυρό και ίσως μεγαλύτερο, καθώς διεκδικεί την πρώτη του παρουσία σε τελικό του Roland Garros.

"If you want to be the best you have to 𝐛𝐞𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐞𝐬𝐭!"



Carlos Alcaraz looks ahead to his semi-final showdown against Novak Djokovic! #RolandGarros | @carlosalcaraz pic.twitter.com/XId2SqPd1Q