H Χαντάντ Μάια σιδέρωνε πριν από τον ημιτελικό με τη Σβιόντεκ στο Roland Garros

Η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια θέλοντας να χαλαρώσει πριν από τον ημιτελικό του Roland Garros με την Ίγκα Σβιόντεκ, το έριξε στο σιδέρωμα!

Η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια με την πορεία της στο Παρίσι γράφει τη δική της ιστορία, η 27χρονη μετά τη νίκη επί της Ονς Ζαμπέρ, έγινε η πρώτη Βραζιλιάνα στην Open Era που προκρίθηκε στον τελικό του Roland Garros.

Πριν από το μεγάλο ραντεβού με την Ίγκα Σβιόντεκ η Χαντάντ Μάια πέρασε μερικές χαλαρές στιγμές σιδερώνοντας.

Beatriz Haddad Maia is doing some ironing before her match against Iga Swiatek at Roland Garros



She looks so relaxed



Enjoy this day Bia, you earned it.







