Μπραν – ΠΑΟΚ: Στο Μπέργκεν για την πρόκριση με δύο πλάνα στο μυαλό του Λίσι

Ο ΠΑΟΚ παίζει στο Brann Stadion (20:00) την ευρωπαϊκή συνέχειά του απέναντι στην Μπραν, με το 1-1 της Τούμπας να αφήνει τα πάντα ανοιχτά και τον Αλέσιο Λίσι να εξετάζει δύο διαφορετικές εκδοχές για την ενδεκάδα.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά στο σημαντικότερο μέχρι τώρα παιχνίδι της σεζόν. Απόψε (20:00) στο Μπέργκεν αντιμετωπίζει την Μπραν, με μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση στη League Phase του Conference League, μετά το 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στην Τούμπα.

Αυτό είναι και το ζητούμενο στο Μπέργκεν. Ο ΠΑΟΚ είχε τις στιγμές του στην Τούμπα, αλλά βρήκε μόλις μία φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Τώρα χρειάζεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, προσωπικότητα και καθαρό μυαλό για να φύγει από τη Νορβηγία με αυτό για το οποίο ταξίδεψε: την πρόκριση.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με προπόνηση στο Brann Stadion, παίρνοντας την πρώτη γεύση από τον αγωνιστικό χώρο όπου θα κριθεί η πρόκριση. Στις εξέδρες αναμένεται να βρεθούν και περίπου 100 φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα αποτελέσουν τη μικρή ασπρόμαυρη κερκίδα μέσα στην έδρα της Μπραν.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει ζητήσει από τους ποδοσφαιριστές του να διαχειριστούν την πίεση ενός αγώνα χωρίς αύριο και στη συνέντευξη Τύπου έδωσε το στίγμα του με την ατάκα: «Ερχόμαστε εδώ για να παίξουμε όχι με τη φυσική μας κατάσταση, αλλά με την καρδιά μας».

Το 4-0 επί του Λεβαδειακού και κυρίως η εικόνα αρκετών ποδοσφαιριστών που πήραν την ευκαιρία τους έβαλαν επιπλέον δεδομένα στο τραπέζι. Ο Ιταλός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι το εκτεταμένο rotation της Κυριακής δεν έγινε τυχαία και πως όσοι αγωνίστηκαν του επιβεβαίωσαν ότι μπορούν να διεκδικήσουν θέση και απέναντι στην Μπραν.

Το βασικό ερώτημα αφορά τη διάταξη. Ο Λίσι μπορεί να επιλέξει 4-3-3, με έναν καθαρό αμυντικό χαφ, έναν εκ των Σανταμαρία ή Τέιλορ, και τους Λουσέ (ο Γάλλος δεν είναι 100% έτοιμος) και Ζαφείρη ως εσωτερικούς μέσους. Υπάρχει, όμως, και η επιλογή του γνώριμου 4-2-3-1, με τον μοναδικό διαθέσιμο Δημήτρη Πέλκα στο «δέκα», πίσω από τον επιθετικό.

Περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η δεύτερη εκδοχή, χωρίς ωστόσο ο Λίσι να έχει ανοίξει τα χαρτιά του.

Ο Παβλένκα αναμένεται να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Γιαννούλη να έχουν προβάδισμα για την τετράδα της άμυνας. Μπροστά, ο Χατσίδης είναι υποψήφιος να καλύψει το κενό του τιμωρημένου Αντρίγια Ζίβκοβιτς, με τον Τάισον στην άλλη πλευρά, ίσως και τον Σορετίρε, ενώ ο Σερίφ Εντιαγέ έχει τον πρώτο λόγο για την κορυφή.

Εκτός πλάνων βρίσκεται και ο Μαντί Καμαρά, ο οποίος δεν ταξίδεψε στη Νορβηγία λόγω επιβάρυνσης και παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη για αποφόρτιση.

Ο Χρήστος Ζαφείρης, που γνωρίζει καλά το νορβηγικό ποδόσφαιρο, περιμένει μια Μπραν που δεν πρόκειται να επιχειρήσει να προστατεύσει το αποτέλεσμα της Τούμπας. «Είναι μια ομάδα που δεν θα καθίσει στο σκορ του πρώτου αγώνα», σημείωσε, μεταφέροντας παράλληλα το βάρος στον ίδιο τον ΠΑΟΚ: «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το πώς θα παρουσιαστεί η δική μου ομάδα. Πρέπει να σκοράρουμε».