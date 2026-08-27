Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μίλησε για την απουσία του Λούκα Ντόντσιτς από τα παράθυρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Η προσοχή στρέφεται στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027, με τα πρώτα ματς να διεξάγονται την Πέμπτη (27/08). Στη «μάχη» ρίχνεται και η Γαλλία, η οποία μπήκε στον όμιλο με ρεκόρ 5-1 και θα αντιμετωπίσει στο πρώτο ματς τη Σλοβενία (27/08, 21:30).

Με τους «τρικολόρ» θα είναι και ο σούπερ σταρ της ομάδας και ένας από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Αντίθετα, οι Σλοβένοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Γουεμπανιάμα σε δηλώσεις που έκανε στα γαλλικά ΜΜΕ ενόψει των παραθύρων, αναφέρθηκε στον αστέρα των Λέικερς και είπε ότι είναι λίγο απογοητευμένος, που δεν θα μπορέσει να δώσει το παρών.

Ο Γουεμπανιάμα είπε

«Είναι αλήθεια ότι είμαι λίγο απογοητευμένος που ο Λούκα δεν θα είναι εκεί, αλλά θα έχω άλλη ευκαιρία να τον αντιμετωπίσω αργότερα στην καριέρα μου. Πρέπει να αποδέχεσαι τους αγώνες και τις συνθέσεις των ομάδων όπως είναι».