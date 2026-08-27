Για το 5/5 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις!

Οι εκπρόσωποι της Ελλάδας δίνουν μάχη για να εξασφαλίσουν θέση στη League Phase σε Europa και Conference League, με τα εισιτήρια να κρίνονται στις ρεβάνς των Playoffs.

Εκείνος που αισθάνεται δικαίως πιο σίγουρος και… ήσυχος είναι ο ΟΦΗ που δοκιμάζεται στη Σόφια κόντρα στην ΤΣΣΚΑ (21:00) στον επαναληπτικό του 3-0 του Ηρακλείου για τα Playoffs του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη ζει μεγάλες στιγμές τη μία μετά την άλλη μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και θα σφραγίσει για πρώτη φορά εισιτήριο σε ευρωπαϊκό όμιλο.

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Το 3-0 στο «Παγκρήτιο» με τα δύο γκολ του Φούντα και το κερασάκι στην τούρτα από τον Ντίκμαν στο φινάλε έχει δώσει αέρα πρόκρισης, με τους Κυπελλούχους Ελλάδας να έχουν και το… μαξιλαράκι, καθώς ακόμα και στην απευκταία περίπτωση που δεν τα καταφέρουν, έχουν εξασφαλισμένη την ευρωπαϊκή τους συνέχεια στο Conference League.

Οι γηπεδούχοι θα επιτεθούν για την ανατροπή και θα υπάρχουν χώροι για τους Κρητικούς ώστε να «χτυπήσουν». Στο 1.97 το G/G.

Στη Νορβηγία στρέφεται το ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αναζητά νίκη απέναντι στην Μπραν (20:00) ώστε να προκριθεί στη League Phase του Conference League και να μη μείνει πρόωρα εκτός Ευρώπης.

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Το σύνολο του Αλέσιο Λίσι, το οποίο προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του στη μετά-Κωνσταντέλια εποχή, παρά την απουσία και του τιμωρημένου Ζίβκοβιτς θέλει το «διπλό» μετά το 1-1 της Τούμπας, όπου ο Μπάμπα είχε ισοφαρίσει.

Ζητούμενο για τον «δικέφαλο» είναι αυτή τη φορά να προηγηθεί, κάτι που έχει κάνει μόνο σε 1/5 ματς των προκριματικών. Στο 1.84 το 0-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Χωρίς περιθώρια αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε (20:00), στη ρεβάνς των Playoffs του Conference League. Οι «πράσινοι» καλούνται να πάρουν το εισιτήριο για να μπουν στη League Phase και να μην μπουν με το αριστερό σε ένα σημαντικό στόχο στη σεζόν.

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Η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ, μετά το ισόπαλο 2-2 της πρώτης αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, ψάχνει αποκλειστικά τη νίκη για να ολοκληρώσει το απόλυτο 3/3 στους προκριματικούς.

Το «τριφύλλι» με αφελή τρόπο δεν φρόντισε να διατηρήσει το προβάδισμα των δύο τερμάτων που έδωσε ο Τετέι, με τα δύο γκολ των φιλοξενούμενων στο τέλος να διαμορφώνουν την ισορροπία στη μάχη της πρόκρισης.

Σε δύο εκτός έδρας ματς ο Παναθηναϊκός έχει ισάριθμα «διπλά» με το ίδιο σκορ και θέλει να τριτώσει το καλό. Στο 2.09 η νίκη-πρόκριση στην Τσεχία.

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