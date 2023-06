Πρώτα στο Στρασβούργο, τώρα στο Παρίσι η Σβιτόλινα την Μπλίνκοβα και συνεχίζει στο Roland Garros

Δύο στα δύο για την Ελίνα Σβιτόλινα επί της Άννα Μπλίνκοβα σε διάστημα έξι ημερών, αυτή τη φορά η Ουκρανή νίκησε με 2-0 και πέρασε στον 4ο γύρο του Roland Garros.

H Ελίνα Σβιτόλινα βρέθηκε αντιμέτωπη με την Άννα Μπλίνκοβα για δεύτερη φορά σε διάστημα έξι ημερών και έφθασε σε μια ακόμα νίκη απέναντι στη Ρωσίδα.

Η 28χρονη Ουκρανή επικρατώντας με 2-6, 6-2, 7-5 και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Roland Garros, σε μια εντυπωσιακή επιστροφή στα κορτ, μετά τη γέννηση της κόρης της Σκάι τον περασμένο Οκτώβριο.

Η Σβιτόλινα, που έχει βρεθεί στο Νο.192 της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε την 24χρονη Μπλίνκοβα για δεύτερη φορά σε ελάχιστο διάστημα. Μόλις πριν έξι ημέρες είχε επικρατήσει στον τελικό του τουρνουά στο Στρασβούργο με 6-2, 6-3 για τον 17ο τίτλο της καριέρας της και τον πρώτο μετά το 2021.

Down to the wire



In a rematch of their Strasbourg final, @elinasvitolina makes a superb comeback against Blinkova 2-6, 6-2, 7-5 and books a place in the fourth round. #RolandGarros pic.twitter.com/hMf6Qz4Mit