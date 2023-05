Ανώμαλη προσγείωση για τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, με τον Ρώσο να γνωρίζει την ήττα από τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Ζάιμπουφ Βιλντ με 3-2 σετ και να αποχαιρετά το Roland Garros από τον 1ο γύρο.

O Mεντβέντεφ με φετινό ρεκόρ 39-5 και με πέντε τίτλους μέσα στο 2023, τελευταίος στο Masters της Ρώμης, βρέθηκε απέναντι σε έναν 23χρονο Βραζιλιάνο, τον Τιάγκο Ζάιμπουφ Βιλντ (Νο.172 στον κόσμο), που προερχόμενος από τα προκριματικά έπαιζε για πρώτη φορά στο κυρίως ταμπλό του γαλλικού Όπεν και για δεύτερη σε Major τουρνουά, μετά την παρουσία του στον 1ο γύρο του US Open το 2020.

Και όμως απέναντι στον μεγάλο αντίπαλό του ο Τιάγκο Ζάιμπουφ Βιλντ έφθασε στη μεγαλύτερη νίκης της καριέρας του με 7-6(5), 6-7(8), 2-6, 6-3, 6-4 και ήδη είναι ένα από τα πρόσωπα της φετινής διοργάνωσης.



Ο Μεντβέντεφ για άλλη μια φορά έδειξε ότι το Roland Garros δεν είναι το αγαπημενό του τουρνουά. Με εξαίρεση τον 3ο γύρο το 2021 και τα προημιτελικά πέρυσι, στις υπόλοιπες πέντε-μαζί με τη φετινή συμμετοχή του- έχει αποκλειστεί από τον 1ο γύρο.

Twists and turns



Qualifier Thiago Seyboth Wild makes an emphatic entrance to his first #RolandGarros main draw appearance, knocking out No.2 seed Medvedev 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/awnQzXHbFs