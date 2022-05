O Κάρλος Αλκαράθ για πρώτη φορά θα παίξει στα προημιτελικά του Roland Garros, με τον 19χρονο Ισπανό να εντυπωσιάζει σε κάθε του εμφάνιση.

Ο Κάρλος Αλκαράθ όσο προχωρά το Roland Garros, τόσο παρουσιάζεται περισσότερος εντυπωσιακός στο παιχνίδι του. Ο 19χρονος Ισπανός νίκησε τον Κάρεν Κατσάνοφ με 6-1, 6-4, 6-4 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Roland Garros.

Εκεί την Τρίτη (31/5) θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και ο νικητής στον ημιτελικό θα συναντήσει έναν από τους Ναδάλ ή Τζόκοβιτς.



Ο Αλκαράθ θα παίξει για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Roland Garros και για δεύτερη συνολικά στην οκτάδα ενός Grand Slam, μετά το περσινό US Open.

