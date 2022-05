Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ δυσκολεύτηκε μέχρι να νικήσει τον Ισπανό, Ζαπάτα Μιράγιες και για 4η φορά τα τελευταία πέντε χρόνια θα είναι στα προημιτελικά του Roland Garros.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον Ισπανό, Μπερνάμπε Ζαπάτα Μιράγιες, έως ότου φθάσει στη νίκη με 7-6(11), 7-5, 6-3 και να προκριθεί στα προημιτελικά του Roland Garros. O Γερμανός για 4η φορά στα πέντε τελευταία χρόνια θα διεκδικήσει την είσοδό του στα ημιτελικά, όπου έφθασε πέρυσι. Αντίπαλός του στην οκτάδα θα είναι ένας από τους Κάρλος Αλκαράθ ή Κάρεν Κατσάνοφ, που θα αγωνιστούν στο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας.

Ο Ζβέρεφ είδε τον Ζαπάτα Mιράγια (Νο.131), που ήρθε από τα προκριματικά, να του βάζει αρκετές δυσκολίες. Στο 1ο σετ ο Ζβέρεφ έχασε προβάδισμα με 4-1 και 5-3, ισοφαρίστηκε 5-5, με τους παίκτες να πηγαίνουν στο tie break και τον Ζβέρεφ να το κατακτά με 13-11.

