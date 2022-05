Ο Αντρέι Ρούμπλεφ και ο Γιάνικ Σίνερ ζορίστηκαν να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Όπως και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έτσι και οι Αντρέι Ρούμπλεφ και Γιάνικ Σίνερ, τα βρήκαν σκούρα απέναντι σε κατώτερους αντιπάλους, αλλά πέρασαν στην επόμενη φάση του Roland Garros.

O Σίνερ χρειάστηκε μάλιστα 3 ώρες και 44 λεπτά για να κερδίσει τον Ισπανό Ρ. Καρμπάλες Μπαένα με 3-1 σετ (3-6, 6-4, 6-4, 6-3) με τα σετ να μην είναι γεμάτα μεν, αλλά τα games να κρατούν αρκετή ώρα. O Ιταλός δεν ήταν σε καλή μέρα καθώς είχε 58 αβίαστα λάθη, αλλά τον βοήθησαν οι 11 άσοι και οι 59 winners έναντι των μόλις 23 του αντιπάλου του.

