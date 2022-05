Ολιγοήμερη απόδραση στους Παξούς για τον Στέφανο Τσιτσιπά πριν από το Roland Garros.

Την ευκαιρία για ολιγοήμερες ανάσες ξεκούρασης βρήκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν από το Roland Garros που αρχίζει την Κυριακή (22/5) στο Παρίσι. Μετά τον τελικό στο Masters της Ρώμης, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επέστρεψε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στους Παξούς. Στο νησί του Ιουνίου ο 25χρονος τενίστας αποφορτίζεται σωματικά και ψυχολογικά πριν από το ταξίδι στην «πόλη του Φωτός» για το μεγάλο ραντεβού το γαλλικό Όπεν.

A few days of well deserved rest for Stef in Paxos!



( alekaapergi on IG) pic.twitter.com/fIO41LvfOr