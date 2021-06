«Νταμπλ» για την Κρεϊτσίκοβα στο Roland Garros (vids)

Η Κρεϊτσίκοβα μετά από το απλό κατέκτησε και τον τίτλο στο διπλό στο Roland Garros μαζί με την Κατερίνια Σινιάκοβα.

Νταμπλ στο Roland Garros από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Μια ημέρα μετά από τον τίτλο στο απλό η Κρεϊτσίκοβα μαζί με την Κατερίνα Σινιάκοβα επικράτησαν στον τελικό στο διπλό με 6-4,6-2 των Μάτεκ-Σαντς/Σβιάτεκ και έφτασαν στην κορυφή.

Η Κρεϊτσίκοβα μαζί με την Σινιάκοβα έχουν πλέον 2 τίτλους στο διπλό στο Roland Garros και 3 Grand Slam αφού ήταν νικήτριες και το 2018 στο Wimbledon.

Η Τσέχα έγινε η πρώτη παίκτρια μετά από το 2000 και την Μέρι Πιρς που κερδίζει τίτλο σε απλό και διπλό στο Roland Garros.

The Czechs are CHAMPS 🇨🇿



No.2 seeds @BKrejcikova and @K_Siniakova capture their second Roland-Garros title together, and third major title overall, with a 6-4, 6-2 victory over Mattek-Sands/Swiatek. #RolandGarros pic.twitter.com/dAcvKZ6uEk