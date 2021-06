Τσιτσιπάς, ο «Νιλ Άρμστρονγκ» του ελληνικού τένις!

Ο Αντώνης Πατσούρας γράφει για τον φανταστικό Στέφανο Τσιτσιπά που έπαιξε κυριαρχικό τένις κόντρα στον υπέροχο Αλεξάντερ Ζβέρεφ και είναι στον τελικό του Roland Garros.

Αυτό που πέτυχε το απόγευμα της Παρασκευής 11ης Ιουνίου 2021 ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι σαν και εκείνο που κατάφερε την 21η Ιουλίου 1969 ο Νιλ Όλντεν Άρμστρονγκ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγινε ο πρώτος Έλληνας τενίστας που εξασφάλισε πρόκριση στον τελικό του μυθικού Roland Garros και ο Αμερικανός αυστροναύτης ήταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη.

Ναι όταν ένας Έλληνας σ' ένα άθλημα όπως το τένις που είναι υποβαθμισμένο στη χώρα φτάνει στον τελικό του Roland Garros είναι σαν να έχει πατήσει στη Σελήνη.

Τότε στις 21η Ιουλίου 1961 οι Έλληνες είχαν μαζευτεί στα πεζοδρόμια έξω από καταστήματα με τηλεοράσεις στις βιτρίνες για να δουν αυτό το βήμα και τώρα όλη η Ελλάδα θα είναι μπροστά στην τηλεόραση την Κυριακή για να δει τον μεγάλο τελικό.

Ήταν ένα μικρό βήμα για το ελληνικό τέννις και ένα μεγάλο βήμα για τον Στέφανο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπαιξε φανταστικό, κυριαρχικό τένις κόντρα στο Νο6 κόσμου και θύμιζε κατά διαστήματα Ράφα Ναδάλ. Υπερβολή;

Καθόλου. Όταν έχεις φτάσει στον τελικό του Roland Garros έχοντας αποκλείσει το Νο2 κόσμου (Μεντβέντεφ), το Νο6 κόσμου (Ζβέρεφ), τον Τζον Ίσνερ (που έχει 2 κερδισμένα σετ κόντρα στον Ναδάλ στο Παρίσι) και έχεις χάσει μόλις 3 από τα 21 σετ που έχεις παίξει είσαι σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Μπορεί ο Μεντβέντεφ να μην είναι καλός στο χώμα αλλά ο Ζβέρεφ είναι πολύ καλός. Μόνο φέτος είναι ο ένας από τους δυο που έχουν κερδίσει τον Ναδάλ στο χώμα και είναι και κάτοχος του Madrid Open 2021.

Είναι ο Γερμανός που έφτασε στον τελικό του US Open 2020. Είδαμε τι μάχες έδωσε σήμερα. Είδαμε πόσο ποιοτικός παίκτης είναι.

Έβλεπες τον Στέφανο να βγάζει κάποιες επιστροφές και νόμιζες πως είναι ο Ναδάλ. Τον πιέσε πάρα πολύ τον Γερμανό και του έδειξε πως δεν κάνει πλέον... πλάκες.

Εκείνο το φανταστικό σερί 7 κερδισμένων γκέιμ, η επιστροφή από το 0-3 στο 6-3 στο 2ο σετ, στο χώμα είναι συνταγή Ναδάλ άντε και του Τζόκοβιτς όταν δεν παίζει με τον Ισπανό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πανηγυρίσει για λίγο με τους συνεργάτες του αλλά δεν έχει μεγάλες πολυτέλειες.

Πρέπει να κοιτάξει τον αγώνα της ζωής του, έως τον επόμενο, τον τελικό της 13ης Ιουνίου στο Phlippe Chatrier.

Παίζει φανταστικά, αλλά δεν είναι φαβορί ούτε κόντρα στον Τζόκοβιτς και ειδικά ούτε κόντρα στον Ναδάλ.

Είναι στην κατάσταση που ήταν ο Μεντβέντεφ στο Australian Open που έφτασε εύκολα στον τελικό αλλά εκεί δεν μπόρεσε να κοιτάξει στα μάτια παρά μονάχα για ένα σετ τον Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος έχει την υποχρέωση για τον εαυτό του να παλέψει για τον τίτλο. Το άγχος θα είναι απέναντι δεν θα είναι έκπληξη να κερδίσει ο Ναδάλ ή ο Τζόκοβιτς.

Let it go, let it go #RolandGarros pic.twitter.com/U0fosEyJzH