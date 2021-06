Εκτός τελικού στο Roland Garros η "μαχήτρια" Μαρία Σάκκαρη (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη έχασε ματς πόιντ, έσβησε 4 αλλά ηττήθηκε με 7-5,4-6, 9-7 από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον ημιτελικό του Roland Garros και ολοκλήρωσε έτσι μια φανταστική πορεία στο Παρίσι.

Εκτός τελικού Roland Garros για λεπτομέρειες έμεινε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 7-5, 4-6, 9-7 από την Τσέχα (Νο33) Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα η οποία και θα παίξει στον τελικό του Σαββάτου (16:00) μ' αντίπαλο την Αναστασία Παβλιουτσένκοβα (7-5, 6-3 την Ταμάρα Ζίντασεκ στον 1ο ημιτελικό).

Czech Mate



In just her fifth Slam singles main draw, @BKrejcikova earns a maiden major final in the longest women's semi-final match in Paris, eliminating Sakkari in epic style 7-5, 4-6, 9-7.

Έσβησε 4 ματς πόιντ αλλά...

Η Μαρία Σάκκαρη είχε ματς πόιντ στο 9ο γκέιμ του 3ου σετ αλλά η Τσέχα το έσβησε και με μπρέικ έφτασε εν συνεχεία στο 5-5.

Η Ελληνίδα όμως πάλεψε σαν "λιοντάρι". Έσβησε 4 ματς πόιντ αλλά στο 5ο δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί στην αντίπαλο της και ηττήθηκε μετά από 3.18' στο μεγαλύτερο σε διάρκεια και σημασία παιχνίδι της καριέρας της.

Η Τσέχα ήταν ψύχραιμη στα "κομβικά" σημεία του παιχνιδιού, εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της Σάκκαρη στο φιλέ και αν και είχε περισσότερα αβίαστα η Μαρία δεν είχε καλό 1ο σερβίς και έτσι κέρδισε.

Παραμένει στο Νο18

Η Μαρία Σάκκαρη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που φτάνει σε ημιτελικό Grand Slam, κέρδισε 2 top-10 παίκτριες, έβγαλε νοκ άουτ την νικήτρια του 2020 αλλά δεν κερδίζει κάτι στην παγκόσμια κατάταξη.

Πήγε στο Παρίσι ως Νο18 και θα παραμείνει στο Νο18 αφού όποια από τις δυο κερδίσει στον τελικό θα την ξεπεράσει.

Μπρέικ στο φινάλε και 1-0!

Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη έχει διπλό μπρέικ πόιντ με το "καλημέρα" και θα φτάσει με μπρέικ στο 1-0. Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 1-1 αλλά η Μαρία Σάκκαρη με νέο μπρέικ πάει στο 2-1.

Θα κρατήσει για πρώτη φορά το σερβίς της για το 3-1 και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο αλλά η Τσέχα θα τα σβήσει και μετά από 4 ισοπαλίες θα μειώσει σε 3-2. Με μπρέικ η Τσέχα πάει στο 3-3 και θα κρατήσει το σερβίς της για το 4-3.

Νέο μπρέικ για το 5-3 αλλά θα το πάρει πίσω η Σάκκαρη για το 5-4 και θα σταματήσει το σερί της Τσέχας. Με love service game η Ελληνίδα ισοφαρίζει σε 5-5. "Απαντάει" με love για το 6-5 η Τσέχα και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 7-5.

Η Μαρία Σάκκαρη έχει μόλις 54% σε κερδισμένους πόντους στο 1ο σετ (ενώ στους προγηγούμενους αγώνες της ξεπερνούσε το 80%) ενώ έχει 18-17 αβίαστα και τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/6 και 3/5.

Eyes on the prize



In 56 minutes, Krejcikova stays focused to capture a roller coaster first set 7-5. She's a set away from a first Slam final.

Ισοφάριση με υπομονή!

Στο 2ο σετ θα ξεκινήσει και πάλι με μπρέικ (1-0) η Μαρία Σάκκαρη και θα υπερασπιστεί το μπρέικ της για το 2-0. Με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0. Θα κρατήσει με δυσκολία το σερβίς της για το 4-0.

Μειώνει σε 4-1 η Μπάρμπορα Κρεϊτσκίκοβα και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Θα τα καταφέρει και με μπρέικ θα μειώσει σε 4-2. Η Τσέχα θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 4-3.

One set to decide a finalist!



Up 4-0, @mariasakkari fends off a comeback attempt from Krejcikova and closes out the second set 6-4.

Με love service game πάει στο 5-3 η Σάκκαρη. Με 2 άσους η Τσέχα θα πάρει το γκέιμ για το 5-4 και θα σβήσει 2 σετ πόιντ της Σάκκαρη στο 10ο. Δεν θα αφήσει όμως το 3ο σετ πόιντ να πάει στα "σκουπίδια" και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Νικήτρια στο νήμα!

Η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα θα αρχίσει με love service game το 3ο σετ αλλά η Μαρία Σάκκαρη με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1. Η Τσέχα θα έχει μπρέικ πόιντ αλλά η Ελληνίδα θα το σβήσει για το 3-1.

Μειώνει σε 3-2 αλλά η Μαρία Σάκκαρη θα φτάσει στο 4-2. Με το σερβίς της μειώνει σε 4-3. Το 5-3 είναι για την Σάκκαρη αλλά η Κρεϊτσίκοβα θα σβήσει ματς πόιντ και θα παέι στο 5-4.

Η Σάκκαρη θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 10ο γκέιμ αλλά με το 2ο μπρέικ πόιντ η Κρεϊτσίκοβα θα πετύχει μπρέικ (5-5). Η Τσέχα θα φτάσει στο 6-5 από το 3-5 αλλά η Σάκκαρη θα ισοφαρίσει σε 6-6.

Με love service game η Τσέχα θα πάει στο 7-6 και θα έχει διπλό ματς πόιντ στο 14ο γκέιμ. Η Σάκκαρη θα τα σβήσει και τα 2 και θα σβήσει και 3ο! Θα ισοφαρίσει σε 7-7! Το 8-7 είναι για την Τσέχα που θα έχει 4ο ματς πόιντ.

Η Ελληνίδα το σβήνει και αυτό αλλά με το 5ο ματς πόιντ θα κλέισει σε 3.18' στο 9-7.

Με την γλώσσα των αριθμών

Οι πόντοι ήταν 126-118 για την νικήτρια. Η Τσέχα είχε 7/15 μπρέικ πόιντ και η Ελληνίδα 6/11.

Οι winners ήταν 31-27 για την Κρεϊτσίκοβα και τα αβίαστα λάθη 58-53.

Η Τσέχα είχε 76% κερδισμένους πόντους στο φιλέ και η Ελληνίδα κέρδισε μόλις 61% πόντων της στο 1ο σερβίς που ήταν σ' όλο το τουρνουά το μεγάλο όπλο της.

Οι άσοι ήταν 5-2 για την Τσέχα και τα διπλά σφάλματα 5-3.

«Πονάει πολύ γιατί ήμουν τόσο κοντά»

Η Μαρία Σάκκαρη μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά από την ήττα και αφού τόνισε ότι είχε άγχος και μάλλον είναι το άγχος της πρωτάρας (σε ημιτελικό) στάθηκε στα θετικά:

«Το καλό είναι ότι αν δώσω ξανά στον εαυτό μου την ευκαιρία να είμαι σε αυτήν τη θέση, τότε ξέρω ότι δεν χρειάζεται να το κάνω. Όταν αγχώθηκα έγινε πιο παθητικό το παιχνίδι μου. Νομίζω ότι είναι ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά θα μάθω απο αυτό».

Εν συνεχεία τόνισε: «Σίγουρα η ήττα σήμερα πονάει γιατί ήμουν τόσο κοντά. Ήμουν ένα πόντο μακριά. Τι μπορείς να κάνεις όμως; Υπάρχουν πολλά θετικά και μερικά αρνητικά. Θα μάθω και θα προχωρήσω».