Λίβερπουλ: Προφορική συμφωνία με Ιραόλα για διετές συμβόλαιο
Προχωρά, όπως φαίνεται, η μετακίνηση του Άντονι Ιραόλα στη Λίβερπουλ, με το Athletic να αναφέρει πως οι Κόκκινοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Βάσκο προπονητή για διετές συμβόλαιο συνεργασίας.
Το δημοσίευμα επισημαίνει πως είναι πιθανό το deal να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με τη Λίβερπουλ να βρίσκει άμεσα τον αντικαταστάτη του Άρνε Σλοτ, ο οποίος αποδεσμεύτηκε πριν από μερικές ημέρες μετά από μία διετία στο Άνφιλντ.
Ο Ιραόλα εξαργυρώνει με τον τρόπο αυτό τα όσα εξαιρετικά έκανε στην Μπόρνμουθ, την οποία και έβγαλε για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Ευρώπη μόλις μερικές εβδομάδες πριν. Ο 44χρονος τεχνικός εργάστηκε στα Κεράσια για μία τριετία, ενώ νωρίτερα είχε περάσει από ΑΕΚ Λάρνακας, Μιραντές και Ράγιο Βαγιεκάνο.
Υπενθυμίζεται πως για τον Βάσκο ενδιαφέρθηκαν επίσης Μίλαν και Κρίσταλ Πάλας, καθώς και η Λεβερκούζεν, με τη Λίβερπουλ όμως να αποκτά ουσιαστικά τον πρώτο λόγο από τη στιγμή που μπήκε στην κούρσα.
Liverpool have reached a verbal agreement with Andoni Iraola to make him their new head coach.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 2, 2026
Iraola quickly emerged as the clear favourite to take over at Anfield after Saturday’s departure of Arne Slot.
The Spaniard can be expected to join on a two-year contract — in line… pic.twitter.com/Kok8SaBFdM
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