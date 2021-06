Πάτησε... γκάζι και μπήκε τετράδα στο Παρίσι ο Ζβέρεφ (vids)

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ απέκλεισε με 3-0 σετ τον Αλεχάντρο Φοκίνα και είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του στα ημιτελικά στο Roland Garros.

Σε... περίπατο μετέτρεψε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ τον προημιτελικό με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα στο Roland Garros.

Ο Γερμανός που είναι στο Νο6 κόσμου απέκλεισε με 6-4,6-1,6-1τον Ισπανό και θα παίξει την Παρασκευή για πρώτη φορά σε ημιτελικό με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ή τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ που φέτος έχει κατακτήσει το Masters της Μαδρίτης (χώμα) αλλά και το 500αρι στο Ακαπούλκο έχει πλέον προκρίσεις στα ημιτελικά σε 3 Grand Slam.

Το 2020 έφτασε στον ημιτελικό στο Australian Open και την ίδια χρονιά στον τελικό στο US Open. Πλέον έχει και ημιτελικό στο Roland Garros.

Το παιχνίδι δεν αντέχει κριτικής. Οι πόντοι ήταν 85-50 και ο Ζβέρεφ είχε 9/15 μπρέικ πόιντ έναντι 3/6 του Φοκίνα.

Ο Γερμανός είχε 24 winners και 16 αβίαστα και ο Ισπανός 16-37.

New milestone achieved @AlexZverev overcomes Davidovich Fokina 6-4, 6-1, 6-1 to book a spot in the #RolandGarros SF for the first time in his career. pic.twitter.com/BiYd87lsTz