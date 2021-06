Ξανά στον 4ο γύρο του Roland Garros ο Τσιτσιπάς (vids)

O Στέφανος Τσιτσιπάς με ανατροπή προκρίθηκε με 5-7, 6-3,7-6 (3), 6-1 εις βάρος του Τζον Ίσνερ στον 4ο γύρο του Roland Garros και θα συναντήσει τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Στον 4ο γύρο του Roland Garros για 3η σερί χρονιά προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 κόσμου απέκλεισε με ανατροπή σε 2.38' με 5-7, 6-3, 7-6 (3), 6-1 τον Αμερικανό Τζον Ίσνερ και είναι στους "16" εκεί όπου θα συναντήσει το Νο12 κόσμου, τον Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Αυτή ήταν η 4η νίκη του Έλληνα σε 6 παιχνίδια απέναντι στον Αμερικανό τενίστα.

Μπρέικ-μαχαιριά ο Ίσνερ

Στο 1ο σετ, ο Τζον Ίσνερ ξεκινάει με διπλό μπρέικ πόιντ αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει και τα 2! Με άσο θα φτάσει σε πλεονέκτημα και θα πάρει το γκέιμ (1-0).

Ο Αμερικανός θα κλείσει με άσο για το 1-1, ο Έλληνας θα προηγηθεί με 2-1 και ο Ίσνερ ισοφαρίζει σε 2-2 με love service game.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με άνεση θα προηγηθεί με 4-3 και ο Τζον Ίσνερ με love service game ισοφαρίζει σε 4-4.

Ο Έλληνας κερδίζει το 9ο γκέιμ (5-4) αλλά ο Αμερικανός θα φτάσει σε τριπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5! Με love service game θα κλείσει το σετ σε 37' στο 7-5.

Η απάντηση του Τσιτσιπά

Στο 2ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ αλλά ο Τζον Ίσνερ θα επιστρέψει για το 2-2, σβήνοντας 3 μπρέικ πόιντ!

Ο Τζον Ίσνερ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 7ο αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς το σβήνει για να φτάσει στο 4-3.

Ο Έλληνας τενίστας θα πετύχει μπρέικ για το 5-3 και με love service game θα επικρατήσει με 6-3 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Νικητής στα σημεία

Στο 3ο ο Τζον Ίσνερ με το σερβίς του θα φτάσει στο 2-1 και στο 3-2 με τον Στέφανο Τσιτσιπά να παλεύει και να ισοφαρίζει σε 3-3.

Ο Αμερικανός πάει στο 4-3 αλλά ο Έλληνας με love service game ισοφαρίζει ξανά σε 4-4.

Με το 6ο άσο του στο 3ο σετ ο Αμερικανός θα φτάσει στο 5-4 και ο Τσιτσιπάς θα πάει με την βοήθεια του 2ου σερβίς του στο 5-5. Ο Έλληνας θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ και με μίνι μπρέικ θα πάει στο 3-1.

Φτάνει στο 4-2 και με σμας πάει στο 5-2. Με λάθος του Ίσνερ θα φτάσει σε τριπλό σετ πόιντ και θα κλείσει το σετ στο 7-6 (3).

Ιδανικό τελείωμα

Στο 4ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ και με την 2η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ και στο 2-0!

Με δυσκολία κρατάει το σερβίς του για το 3-0 και ο Ίσνερ θα πάρει το 1ο του γκέιμ για το 3-1.

Εύκολα στο 4-1 ο Στέφανος Τσιτσιπάς και με μπρέικ πάει στο 5-1.

Θα κλείσει το σετ στο σερβίς του με 6-1!

Η γλώσσα των αριθμών

Οι πόντοι ήταν 125-105 για τον Έλληνα τενίστα ο οποίος είχε 3/7 μπρέικ πόιντ έναντι 1/4.

Ο Αμερικανός έβγαλε 19 άσους (έναντι 8) ενώ ο Έλληνας είχε 5-1 διπλά σφάλματα.

O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 40 winners και 19 αβίαστα λάθη και ο Αμερικανός 52 winners και 29. Ο 22χρονος κέρδισε το 86% των πόντων που εκτέλεσε στο 1ο σερβίς.

