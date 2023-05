Μαρία Σάκκαρη: Αναζητώντας την υπέρβαση στο Roland Garros

Η Μαρία Σάκκαρη μπαίνει στη μάχη του 7ου Roland Garros της καριέρας της από θέση αουτσάιντερ, στην αναζήτηση μιας σπουδαίας πορείας στην «πόλη του Φωτός».

Για τη Μαρία Σάκκαρη αρχίζει μια νέα περιπέτεια, αυτή τη φορά στα χωμάτινα γήπεδα του Roland Garros, στο 2ο κατά σειρά Grand Slam της σεζόν.

Οκτώ εβδομάδες πριν από τα 28α γενέθλιά της η Ελληνίδα παίκτρια αναζητά στην «πόλη του Φωτός» τη δική της υπέρβαση, με στόχο μια σπουδαία πορεία στο λαμπερό παρισινό Όπεν.

Βέβαια, η υπέρβαση, η μεγάλη πορεία, χωρούν πολλή συζήτηση, έχουν πολλές ερμηνείες. Και σε μια εποχή, όπου ήδη έχει αρχίσει να κυριαρχεί η τριάδα των Ίγκα Σβιόντεκ, Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα, το «Big 3 του γυναικείου τένις», όπως της χαρακτήρισε προ ημερών η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, ο βαθμός δυσκολίας για το πολύ μεγάλο αυξάνεται.

Η Σάκκαρη αποφάσισε να ακυρώσει τη συμμετοχή της στο 250άρι τουρνουά του Ραμπάτ, για να προετοιμαστεί καλύτερα για το Roland Garros. Εκεί στο Ραμπάτ, πριν από τέσσερα χρόνια η Μαρία Σάκκαρη κατέκτησε τον πρώτο και μοναδικό τίτλο μέχρι τώρα στην καριέρα της.

Απολογισμός ελάχιστος για μια παίκτρια που βρίσκεται σταθερά στο Νο.10 της παγκόσμιας κατάταξης από τις 27 Σεπτεμβρίου 2021, φθάνοντας και μέχρι το Νο.3, για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2022. Μια σταθερότητα στην παρουσία της στο Top 10, που η αλήθεια είναι πως δεν έχει εξαργυρωθεί αναλόγως.

Από τον τίτλο στο Ραμπάτ και μέχρι σήμερα για τη Σάκκαρη υπήρξαν πέντε ακόμα ευκαιρίες (οι τέσσερις το 2022) για να κατακτήσει έναν τίτλο WTA, όμως όλες πήγαν χαμένες. Φέτος, δε, έχει βγει ηττημένη και από τους τέσσερις ημιτελικούς που έχει βρεθεί.

Η κλήρωση της Πέμπτης (25/5) χαμογέλασε στην Ελληνίδα παίκτρια. Θεωρητικά έχει τις δυνατότητες να προχωρήσει, τουλάχιστον μέχρι τα προημιτελικά, όπου μπορεί να βρει αντίπαλο την Τζέσικα Πεγκούλα και μετά την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Όμως όλα αυτά παραμένουν σχέδια επί χάρτου, για να φθάσει στην οκτάδα απαιτούνται τέσσερις νίκες και κατά σύμπτωση η αρχή γίνεται απέναντι στην Καρολίνα Μούχοβα, την Τσέχα από την οποία αποκλείστηκε πέρυσι με 6-7(5), 6-7(4) στον 2ο γύρο του γαλλικού Όπεν.

Το πρώτο και σημαντικό για τη Μαρία Σάκκαρη είναι η σταθερότητα στην απόδοσή της, να αποφύγει όσο είναι δυνατόν τα πάνω-κάτω, που βλέπουμε και στην τρέχουσα περίοδο. Το μαχητικό της πνεύμα να συνδυαστεί με το μυαλό της και από εκεί και μετά να διεκδικήσει το μάξιμουμ.

Στο καλύτερό της, κατά τη γνώμη μας, τουρνουά μέσα στο 2023, στο Indian Wells, η Σάκκαρη νίκησε κατά σειρά στα τρία σετ τις Ρότζερς, Καλίνινα, Καρολίνα Πλίσκοβα και Κβίτοβα.

BACK IN THE SEMIFINALS



🇬🇷 @mariasakkari has battled back from a set and a break down to beat Petra Kvitova at Indian Wells, 4-6 7-5 6-1, and reach her second straight semifinal in #TennisParadise



STAT: Sakkari has now won her last 11 hard-court quarterfinals in a row.