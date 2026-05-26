Ο Νίκος Παπανικολόπουλος συμφώνησε με την Καρδίτσα και αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα η ανανέωση της συνεργασίας τους για άλλα δυο χρόνια.

Με τον Νίκο Παπανικολόπουλο θα συνεχίσει για άλλα δυο χρόνια η Καρδίτσα, καθώς οι δυο πλευρές συμφώνησαν και άμεσα αναμένεται να υπάρξει επισημοποίηση του deal. Ο έμπειρος τεχνικός που βρίσκεται ήδη στον πάγκο της Θεσσαλικής ομάδας τα τελευταία 3.5 χρόνια έχει πραγματοποιήσει σπουδαίο έργο και γι’ αυτό τον λόγο η διοίκηση της ομάδας του έκξανε μια πρόταση για διετή ανανέωση της συνεργασίας τους την οποία αποδέχθηκε.

Η περσινή 5η θέση στη Stoiximan GBL και η φετινή πρόκριση στο Top-16 του Basketball Champions League ήταν δυο στιγμές σταθμός για την Καρδίτσα η οποία έχει μια σημαντική πορεία εντός και εκτός συνόρων με τον Νίκο Παπανικολόπουλο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η συμφωνία των δυο πλευρών που προβλέπει συνεργασία για άλλα δυο χρόνια, γεγονός που καθιστά τον Έλληνα τεχνικό έναν από τους μακροβιότερους στη Stoiximan GBL των τελευταίων ετών, καθώς θα συμπληρώσει με το νέο συμβόλαιο 5.5 χρόνια στην Καρδίτσα.

Στο μεταξύ, ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη νέα σεζόν, όπου αναμένεται να υπάρξουν αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, τόσο στον ελληνικό κορμό, όσο και στους ξένους.



