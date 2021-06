Εκτός η Σβιτολίνα μόνο τρεις από το Top-10 συνεχίζουν στο Παρίσι (vids)

H Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα απέκλεισε με 6-3, 6 το Νο6 κόσμου Ελίνα Σβιτολίνα και συνεχίζει στους "16" του Roland Garros.

Άλλη μια top-10 παίκτρια αποκλείστηκε πριν από τους "16" στο Roland Garros.

Η Ελίνα Σβιτολίνα ηττήθηκε με 6-3,6-2 από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα η οποία συνεχίζει στον 4ο γύρο για να συναντήσει την Αμερικανίδα Σλόαν Στίβενς που απέκλεισε με 6-3,7-5 την Καρολίνα Μούτσοβα.

Η Κρεϊτσίκοβα που είναι στο Νο33 είχε 6/13 μπρέικ πόιντ (έναντι 2/7) και είχε 38 winners και 28 αβίαστα έναντι 20-19.

Όσο αφορά τις top-10 παίκτριες έχουμε και λέμε.

Η Σιμόνα Χάλεπ (Νο3) δεν ταξίδεψε στο Παρίσι, το Νο1 η Άσλεϊ Μπάρτι εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού, το Νο2 Ναόμι Οσάκα αποσύρθηκε μετά από τον 1ο γύρο για να προφυλάξει την ψυχική της υγεία.

Στον 3ο γύρο αποκλείστηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο4), το Νο7 η Μπιάνκα Αντρεέσκου έμεινε εκτός από τον 1o γύρο και η Καρολίνα Πλίσκοβα (Νο10) έμεινε εκτός στον 1ο γύρο από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, η οποία έχει βγάλει νοκ άουτ δυο top-10.

Η Σερένα Γουίλιαμς είναι ήδη στο 4ο γύρο και θα παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα. Η Αμερικανίδα είναι στο Νο8 και είναι η μόνη που έχει εξασφαλίσει θέση στους "16".

Το Σάββατο παίζει το Νο9 η Ίγκα Σβιάτεκ αλλά και το Νο5 η Σοφία Κένιν και μένει να δούμε ποιες θ' ακολουθήσουν την Σερένα.

Cool, calm, focused SloaneStephens fights off Muchova to book a spot in the 4R 6-3, 7-5. The American will meet the winner of Svitolina/Krejcikova. #RolandGarros pic.twitter.com/FfMuaQL4zs

Upset Incoming

Krejcikova takes the first set 6-3 from No.5 seed Svitolina in just over an hour. Can the Czech seal the deal? #RolandGarros pic.twitter.com/HnDyp8aWFM