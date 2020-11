Η αγάπη του Νικ Κύργιου για τα video games είναι γνωστή. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, έχει πλέον στα χέρια του το νέο Playstation 5 και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του στο twitter.

«Κοιτάξτε τι έφτασε στα χέρια μου. Μοιάζει απίθανο και είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω. Ο κόσμος πιστεύει ότι θα σπάω τα χειριστήρια όπως κάνω με τις ρακέτες αλλά δεν πρόκειται να σπάσω το νέο controler του PS5. Με τίποτα. Η κονσόλα δεν έχει όρια. Τα γραφικά, η ταχύτητα, το χειριστήριο. Είμαι έτοιμος για πολύ δράση», έγραψε.

Seriously, the #PS5 is where it's at . Catch me experiencing it all for the very first time with @PlayStationAU. The gameplay, the graphics - just everything - insane #PS5 #PlayHasNoLimits#PS5Partner pic.twitter.com/hnTwFlz94F

