Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφεραν να βρεθούν στον τελικό του Indian Wells, χάνοντας με 6-2, 4-6, 13-11 από το δίδυμο των Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και Λόιντ Γκλάσπουλ

Η πολύ καλή πορεία του διδύμου της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά σταμάτησε στα ημιτελικά του μικτού διπλού στο Indian Wells. Οι δύο Έλληνες ηττήθηκαν από το δίδυμο των Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και Λόιντ Γκλάσπουλ με 6-2, 4-6, 13-11, χάνοντας την ευκαιρία να βρεθούν στον τελικό της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ το δίδυμο της Μαρίας Σάκκαρη και του Στέφανου Τσιτσιπά δεν μπήκε καλά. Η εμπειρία του διδύμου της Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και του Λόιντ Γκλάσπουλ έπαιξε σημαντικό ρόλο και πολύ γρήγορο έγινε το 3-0. Οι Έλληνες αθλητές βρήκαν το πρώτο game τους (3-1), ωστόσο δέχθηκαν ακόμη ένα σερί από τους αντιπάλους τους και στο 7o game οι Νταμπρόφσκι και Γκλάσπουλ σέρβιραν για την κατάκτηση του σετ.

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη κατάφεραν να μειώσουν στο σετ με ένα break (5-2), αλλά στο αμέσως επόμενο game δεν μπόρεσαν να υπερασπιστούν το σερβίς τους. Αυτό είχε ως συνέπεια το Νο.1 του ταμπλό στο μικτό διπλό του Indian Wells να πάρουν προβάδισμα στον ημιτελικό με 6-2.

Στο επόμενο σετ, το ελληνικό δίδυμο εμφανίστηκε καλύτερο σε σχέση με το πρώτο. Μάλιστα, κατάφερε να κάνει και πρώτο το break (2-1), αλλά δέχθηκε άμεσα την απάντηση από τους αντιπάλους τους (2-2). Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη βρήκαν ακόμη μία ευκαιρία για break, την οποία εκμεταλλεύτηκαν για να σερβίρουν και να κλείσουν το σετ στη συνέχεια με 6-4.

Το ματς κρίθηκε στο super tie-break! Εκεί τα δύο δίδυμα πήγαν πόντο - πόντο, με την Γκαμπριέλα Νταμπρόφσκι και τον Λόιντ Γκλάσπουλ να παίρνουν το προβάδισμα στην τελική ευθεία. Το ελληνικό δίδυμο κατάφερε να σβήσει δύο match point των αντιπάλων του, αλλά στο τρίτο δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τους αντιπάλους τους να πάρουν το super tie-break με 13-11 και να πανηγυρίσουν τη νίκη.