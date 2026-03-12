Indian Wells: Στα ημιτελικά του μικτού διπλού Τσιτσιπάς και Σάκκαρη
Στην τετράδα του μικτού διπλού στο Indian Wells θα βρεθούν η Μαρία Σάκκαρη με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Μετά την πρώτη νίκη τους, συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και απέναντι στο δίδυμο της Λουίζα Στέφανι και του Μαρσέλο Αρεβάλο επικράτησαν με 7-5, 7-6(0) για να βρεθούν στα ημιτελικά του θεσμού.
Μπορεί οι δύο Έλληνες να αποκλείστηκαν πολύ νωρίς στο ταμπλό του μονού στο αμερικανικό τουρνουά, αλλά συνέχισαν τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Μάλιστα, οι δυο τους φαίνεται να το έχουν βρει στο court, κάνοντας πολύ καλές εμφανίσεις, οι οποίες τους έδωσαν το εισιτήριο έως τα ημιτελικά του θεσμού.
Το εισιτήριο για τον τελικό θα το διεκδικήσουν κόντρα στους επικεφαλής του ταμπλό Γκάμπριελ Νταμπρόφσκι και Λόιντ Γκάσπουλ οι οποίοι άφησαν εκτός τους Τιμ Πουτζ και Έριν Ρούτλιφ με 7-5, 6-4.
