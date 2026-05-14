Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του.

Ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό πέτυχε ένα γκολ και πήρε μία σημαντική νίκη, που σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, τον καθιστά φαβορί για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Οι Πειραιώτες στα playoffs δεν τα πήγαν καλά με την ΑΕΚ στο γήπεδό της, έκαναν ελάχιστες φάσεις και μοιραία ηττήθηκαν 1-0.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια βρήκαν τις ευκαιρίες, αλλά πολλές απ' αυτές δεν τις αξιοποίησαν. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ. Στη Λεωφόρο ήταν πιο αποτελεσματικοί εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη των πρασίνων κι επικράτησαν 2-0. Αυτή ήταν και η δεύτερη φορά σε 12 ντέρμπι, που ο Ολυμπιακός πέτυχε την τρέχουσα σεζόν περισσότερα από ένα γκολ.

Η πρώτη ήταν στον πρώτο γύρο της κανονικής περιόδου, όταν νίκησαν στο γήπεδό τους την ΑΕΚ με 2-0. Στα υπόλοιπα δέκα ματς ο Ολυμπιακός σημείωσε ένα γκολ ή κανένα. Με τον ΠΑΟΚ σε τρία ματς πέτυχε ένα, αλλά στα δύο ηττήθηκε. Στα υπόλοιπα δύο δεν βρήκε δίχτυα κι έχασε το ένα.

Με τον Παναθηναϊκό δεν σκόραρε στον εντός έδρας αγώνα για την κανονική διάρκεια και ηττήθηκε 1-0 με το γκολ του Ταμπόρδα, ενώ με την ΑΕΚ σκόραρε στον εκτός έδρας αγώνα με πέναλτι του Ταρέμι στις καθυστερήσεις. Κι εκεί είχε κάποιες φάσεις, αλλά θα μπορούσε για λίγα δευτερόλεπτα να μην βρει και σ' εκείνο το ματς γκολ.

Ο Ολυμπιακός έχει δώσει, λοιπόν, 12 ντέρμπι για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο κι έχει σημειώσει 10 γκολ. Λιγότερο από ένα γκολ μέσο όρο. Αντίθετα, σ' αυτά παιχνίδια έχει δεχθεί 12 γκολ. Δύο περισσότερα απ' όσα σημείωσε. Γι' αυτό και μετράει 5 ήττες. Αυτή είναι και μία από τις αιτίες για την απώλεια του πρωταθλήματος. Απομένει πλέον ένα ακόμα μεγάλο ματς με την ΑΕΚ, όπου θα φανεί αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να πετύχει περισσότερα από ένα γκολ κι αν φυσικά θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στα ντέρμπι:

Με ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 2-1

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-2

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 0-0

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-1

Με Παναθηναϊκό

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 0-1

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 1-0

Με ΑΕΚ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 2-0

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1