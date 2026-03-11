Τσιτσιπάς - Σάκκαρη: Νικηφόρο ξεκίνημα στο μικτό του Indian Wells
Παρά την πρόσφατη ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο διπλό ανδρών μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίσε στο Indian Wells, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τη Μαρία Σάκκαρη. Οι δύο Έλληνες αθλητές ξεκίνησαν μάλιστα την κοινή τους πορεία στο μικτό διπλό του BNP Paribas Open με... το δεξί.
Στην πρεμιέρα τους αντιμετώπισαν τους Κάρεν Χατσάνοφ και Άννα Νταλίνινα, με το ελληνικό σχήμα να επικρατεί με 7-5, 7-5, «σφραγίζοντας» έτσι την πρόκρισή του στους «8» της διοργάνωσης.
Πλέον, το βλέμμα τους στρέφεται στη φάση των προημιτελικών, με το ελληνικό δίδυμο να περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του. Αυτός θα προκύψει από το ζευγάρι των Αρεβάλο και Στεφανί (No. 3 του ταμπλό) που τίθεται αντιμέτωπο με τους Κράβιετζ και Πέρεζ.
