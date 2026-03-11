Τσιτσιπάς και Σάκκαρη μπήκαν δυναμικά στο μικτό διπλό του BNP Paribas Open και κατάφεραν να ξεκινήσουν με νίκη (2-0) επί των των Κάρεν Χατσάνοφ και Άννα Νταλίνινα.

Παρά την πρόσφατη ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του στο διπλό ανδρών μαζί με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίσε στο Indian Wells, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τη Μαρία Σάκκαρη. Οι δύο Έλληνες αθλητές ξεκίνησαν μάλιστα την κοινή τους πορεία στο μικτό διπλό του BNP Paribas Open με... το δεξί.

Στην πρεμιέρα τους αντιμετώπισαν τους Κάρεν Χατσάνοφ και Άννα Νταλίνινα, με το ελληνικό σχήμα να επικρατεί με 7-5, 7-5, «σφραγίζοντας» έτσι την πρόκρισή του στους «8» της διοργάνωσης.

Πλέον, το βλέμμα τους στρέφεται στη φάση των προημιτελικών, με το ελληνικό δίδυμο να περιμένει να μάθει τον επόμενο αντίπαλό του. Αυτός θα προκύψει από το ζευγάρι των Αρεβάλο και Στεφανί (No. 3 του ταμπλό) που τίθεται αντιμέτωπο με τους Κράβιετζ και Πέρεζ.