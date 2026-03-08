H Σάκκαρη κόντρα στη Σβιόντεκ και στο Indian Wells

H Μαρία Σάκκαρη πριν από ένα μήνα νίκησε την Ίγκα Σβιόντεκ στην Ντόχα, τώρα θα την αντιμετωπίσει και στο Indian Wells.

Η Μαρία Σάκκαρη, όπως συνέβη και πριν από ένα περίπου μήνα στην Ντόχα, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ίγκα Σβιόντεκ, αυτή τη φορά στον 3ο γύρο του Indian Wells στην Καλιφόρνια.

H Σβιόντεκ για ένα σετ δυσκολεύτηκε απέναντι στην Αμερικανίδα, Κάιλα Ντέι (Νο.187), όμως επικράτησε με 6-0, 7-6(2) και έκλεισε το ραντεβού με τη Σάκκαρη.

Η Σάκκαρη στις 12 Φεβρουαρίου νίκησε τη Σβιόντεκ με 2-6, 6-4, 7-5 πανηγυρίζοντας μια μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά στο τουρνουά της Ντόχα και την 4η νίκη της σε οκτώ συνολικά παιχνίδια απέναντι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.

H Σβιόντεκ κυριάρχησε στο 1ο σετ με την Ντέι, φθάνοντας στο 6-0, όμως στο 2ο η Αμερικανίδα προηγήθηκε με 4-1 και 5-2, Παρόλα αυτά η Σβιόντεκ επέστρεψε στο σετ, προηγήθηκε με 6-5 και τελικά κατέκτησε το σετ με 7-6(2) και μαζί την πρόκριση.

Η νικήτρια στη φάση των «16» θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Καρολίνα Μούχοβα και την Αντονία Ρούζιτς από την Κροατία. Η Μούχοβα ήταν αυτή που σταμάτησε την πορεία της Σάκκαρη στην Ντόχα, επικρατώντας με 2-1 και στη συνέχεια η Τσέχα πήρε και τον τίτλο.

