H Σάκκαρη κόντρα στη Σβιόντεκ και στο Indian Wells
Η Μαρία Σάκκαρη, όπως συνέβη και πριν από ένα περίπου μήνα στην Ντόχα, θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Ίγκα Σβιόντεκ, αυτή τη φορά στον 3ο γύρο του Indian Wells στην Καλιφόρνια.
H Σβιόντεκ για ένα σετ δυσκολεύτηκε απέναντι στην Αμερικανίδα, Κάιλα Ντέι (Νο.187), όμως επικράτησε με 6-0, 7-6(2) και έκλεισε το ραντεβού με τη Σάκκαρη.
Η Σάκκαρη στις 12 Φεβρουαρίου νίκησε τη Σβιόντεκ με 2-6, 6-4, 7-5 πανηγυρίζοντας μια μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά στο τουρνουά της Ντόχα και την 4η νίκη της σε οκτώ συνολικά παιχνίδια απέναντι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.
H Σβιόντεκ κυριάρχησε στο 1ο σετ με την Ντέι, φθάνοντας στο 6-0, όμως στο 2ο η Αμερικανίδα προηγήθηκε με 4-1 και 5-2, Παρόλα αυτά η Σβιόντεκ επέστρεψε στο σετ, προηγήθηκε με 6-5 και τελικά κατέκτησε το σετ με 7-6(2) και μαζί την πρόκριση.
Η νικήτρια στη φάση των «16» θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Καρολίνα Μούχοβα και την Αντονία Ρούζιτς από την Κροατία. Η Μούχοβα ήταν αυτή που σταμάτησε την πορεία της Σάκκαρη στην Ντόχα, επικρατώντας με 2-1 και στη συνέχεια η Τσέχα πήρε και τον τίτλο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.