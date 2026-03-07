Η Λίλι Τάγκερ έμοιαζε βατή αντίπαλος για τη Μαρία Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του Indian Wells. Η Ελληνίδα απέδειξε στο court πως ήταν το μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση και πήρε τη νίκη με 7-5, 6-0 για να πάρει το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο στο 1000άρι τουρνουά της Καλιφόρνια.
Η αποτελεσματικότητα στα break points έδωσε το προβάδισμα
Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τη Μαρία Σάκκαρη στο σερβίς. Η Ελληνίδα τενίστρια ήρθε αντιμέτωπη πολύ νωρίς με δύο break points της Λίλι Τάγκερ, τα οποία κατάφερε να σβήσει για να κρατήσει το σερβίς της (1-0). Από τη μεριά της, η νεαρή από την Αυστρία έκανε love game (1-1), με την 30χρονη να διατηρεί το προβάδισμα της στο σετ (2-1).
Μάλιστα, η Σάκκαρη στο 4ο game βρήκε τις ευκαιρίες να... σπάσει το σερβίς της αντιπάλου της, χωρίς να καταφέρει να πετύχει κάτι παραπάνω. Στο 7ο game ήταν η σειρά της 18χρονης να βρει break points, αλλά και πάλι είδε τη Νο.34 του κόσμου ν' αποτρέπει ενδεχόμενο break.
Ό,τι δεν κατάφερε η Αυστριακή το πέτυχε η Μαρία Σάκκαρη στη συνέχεια. Με το σκορ στο 6-5 υπέρ της, η Τάγκερ σέρβιρε για να μείνει στο σετ. Εκεί, η Ελληνίδα βρήκε διπλό set point και εκμεταλλευόμενη τη δεύτερη ευκαιρία της έκλεισε το σετ με 7-5 και πήρε το προβάδισμα στο ματς.
Ελληνικός... μονόλογος στο δεύτερο σετ
Η Μαρία Σάκκαρη βρέθηκε σε θέση σερβίς ξανά στην αρχή του σετ. Χωρίς δυσκολία, σε αντίθεση με το πρώτο σετ, κράτησε το σερβίς της για το 1-0. Στο αμέσως επόμενο σετ, η Ελληνίδα βρήκε διπλό break point στο σερβίς της Λίλι Τάγκερ, το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο για να κάνει το 2-0.
Η ίδια κράτησε το σερβίς της στη συνέχεια για να κάνει το 3-0 και να βάλει γερές βάσεις για την κατάκτηση του δεύτερου σετ. Η Αυστριακή δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις στο πολύ καλό ρυθμό της Νο.34 του κόσμου, με συνέπεια να δέχεται ακόμη ένα... σπάσιμο στο service game της (4-0). Με συνοπτικές διαδικασίες, η Σάκκαρη έστειλε την αντίπαλό της να σερβίρει για να μείνει στο σετ (5-0).
Η 18χρονη δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της και να μείνει στο ματς, με αποτέλεσμα η 30χρονη να πετυχαίνει bagel (6-0) και να παίρνει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Indian Wells. Εκεί, η Σάκκαρη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη νικήτρια του ματς Ντέι - Σβιόντεκ.
