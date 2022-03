Μετά από επική μάχη 3 ωρών και 12 λεπτών, ο Ναδάλ κέρδισε τον Κάρλος Αλκαράθ και θα διεκδικήσει άλλη μία κούπα!

Ο Ραφαέλ Ναδάλ έχει αποφασίσει να τρελάνει τους στατιστικούς το 2022!

Ο θρύλος του τένις κέρδισε και τον Κάρλος Αλκαράθ, τον διάδοχό του όπως λένε οι Ισπανοί και απόψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, θα διεκδικήσει τον τίτλο στο Indian Wells!

O Ναδάλ μετά από 3 ώρες και 12 λεπτά κέρδισε με 2-1 σετ τον 19χρονο συμπατριώτη του (6-4, 4-6, 6-3) και θα διεκδικήσει το 37ο Masters της καριέρας του! Με αυτή τη νίκη επέκτεινε το ρεκόρ του σε 20-0 μέσα στο 2022 και πάει ολοταχώς για τον τέταρτο τίτλο του στη χρονιά, σε ισάριθμες διοργανώσεις.

20-0



3-time champion @RafaelNadal defeats Alcaraz in 3 hours and 12 minutes to reach the final!



He'll face Taylor Fritz tomorrow...#IndianWells pic.twitter.com/Ie33BFjj9H