Με ένα φόρχαντ πάνω στο φιλέ από την Σάκκαρη, η Ιγκα Σβιόντεκ πήρε με 6-4 το πρώτο σετ.

Στα χέρια της Ιγκα Σβιόντεκ πήγε το πρώτο σετ στον τελικό της Μαρίας Σάκκαρη στο Indian Wells.

Η Πολωνή βρήκε το break στο κατάλληλο σημείο του πρώτου σετ, καθώς η Μαρία δεν κατάφερε να ισοφαρίσει σε 5-5.

Αντίθετα, από δικό της αβίαστο λάθος με ένα φόρχαντ πάνω στο φιλέ, η Σβιόντεκ έκανε το 6-4 και βρίσκεται ένα σετ μακριά από τον τίτλο και το Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη.

Δείτε τον πόντο που έκρινε το πρώτο σετ:

In Pole position



@iga_swiatek edges the opener against Sakkari, 6-4!#IndianWells pic.twitter.com/7zB7VJej30