Η Ιγκα Σβιόντεκ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Χάλεπ και να προκριθεί στον τελικό του 1000αριου τουρνουά στην Καλιφόρνια.

Η Ιγκα Σβιόντεκ είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού στο Indian Wells.

H Πολωνή, βρίσκεται μία ανάσα από το να βρεθεί στο Νο2 της κατάταξης μετά τη νίκη της με 2-0 (7-6, 6-4) επί της Σιμόνα Χάλεπ, σε ένα ματς που κράτησε 1 ώρα και 50 λεπτά. Πήρε το πρώτο σετ με 7-6, σε ένα tie break άκρως συναρπαστικό.

Shining bright under the desert lights



