Ο Κιλιάν Μπαπέ κατέγραψε ένα τρομερό αρνητικό ρεκόρ όσον αφορά τις αμυντικές ενέργειες στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Μπορεί η σεζόν να τελείωσε και άπαντες να ασχολούνται πλέον με το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο στη Ρεάλ Μαδρίτης οι «εργασίες» ενόψει της νέας σεζόν τρέχουν για τα καλά.

Οι «Μερένγκχες» έχουν την εκλογική διαδικασία την ερχόμενη Κυριακή (7/6), όπου Φλορεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε θα δώσουν τη μάχη τους για την προεδρία. Μια προεδρία που σίγουρα δεν θα επηρεάσει το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ.

Ωστόσο, η πολυ-αναμενόμενη άφιξη του Ζοσέ Μουρίνιο στη Μαδρίτη ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην... αμυντική ανυπαρξία του Γάλλου στράικερ. Μια ανυπαρξία που αποτυπώθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο από τη στατιστική υπηρεσία της Opta.

Με τα κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου στις αμυντικές ενέργειες να «τσεκάρονται», ο Μπαπέ βρίσκεται στον πάτο της σχετικής λίστας, κάτω από 6.043 ποδοσφαιριστές! Ο 28χρονος δεν έκανε ούτε μια αμυντική προσπάθεια στη φετινή La Liga, κάτι που τον έθεσε στη θέση 343 από τους 343 παίκτες που αγωνίστηκαν.

Το νούμερο σίγουρα έχει τη δική του σημασία και για την κάκιστη αγωνιστική εικόνα της Ρεάλ, με τον Μπαπέ να είναι ο μοναδικός που όταν η ομάδα του αμυνόταν εκείνος... κοιτούσε.