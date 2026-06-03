Στο αεροπλάνο με τελικό προορισμό τη Στοκχόλμη της Σουηδίας βρίσκεται η Εθνική Ελλάδος για τη φιλική αναμέτρηση με την ομάδα του Γιόκερες.

Ολοκληρώθηκε η παρουσία της Εθνικής Ελλάδος στην Αθήνα καθώς το πρωί της Τετάρτης (03/06) η αποστολή αναχώρησε για τη Στοκχόλμη όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση τη Σουηδία την Πέμπτη (06/04) στις 20:00.

Να θυμίσουμε πως η παρέα του Γιόκερες θα βρίσκεται στα τελικά του Μουντιάλ στις ΗΠΑ και το φιλικό με τη χώρα μας είναι στα πλαίσια της προετοιμασίας της για τη κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού και αποδεσμεύτηκε από την αποστολή ενώ εκτός είχαν μείνει οι Καρέτσας και Κωνσταντέλιας με τους Κυζιρίδη και Ανδρούτσο να παίρνουν τις θέσεις τους στις αρχικές κλήσεις.

Μετά τη Σουηδία, η Ελλάδα θα μεταβεί απευθείας στο Ηράκλειο της Κρήτης όπου θα φιλοξενήσει στο Παγκρήτιο την Ιταλία. Η αποστολή έχει τους εξής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ντόη, Ρότα, Κυριακόπουλος, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Ανδρούτσος, Κυζιρίδης, Τζόλης, Μασούρας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.