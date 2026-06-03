Σε προχωρημένες επαφές με τον Δημήρη Γιαννούλη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Στο προσκήνιο κι ένας κεντρικός αμυντικός για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Το καλοκαίρι είναι διαφορετικό για τον ΠΑΟΚ. Στη Μικράς Ασίας έχουν αποφασίσει να κάνουν τομές, αλλαγές και νέες δομές στον τρόπο λειτουργίας, τόσο του αγωνιστικού όσο και του διοικητικού κομματιού.

Αυτό όμως που ενδιαφέρει και «καίει» τον κόσμο την παρούσα στιγμή είναι οι μεταγραφές και η ενίσχυση της ομάδας και προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως λέγεται στην Τούμπα, προχωρούν οι συζητήσεις με δύο παίκτες.

Ο ένας είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης και ο δεύτερος είναι ένας κεντρικός αμυντικός, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό. Για το θέμα του Γιαννούλη οι «ασπρόμαυροι» προχώρησαν σε νέα βελτιωμένη πρόταση προς την Άουγκσμπουργκ και βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία με τη γερμανική ομάδα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης μεταγραφής-επιστροφής του Έλληνα μπακ στα πάτρια εδάφη.

Όπως λένε στην ομάδα, έχουν σχεδιάσει και θέλουν να υλοποιήσουν χωρίς να λειτουργούν υπό το καθεστώς πίεσης χρόνου. Αυτό που ενδιαφέρει τους «ασπρόμαυρους» είναι το τελικό αποτέλεσμα όλων των επαφών και συζητήσεων για την επόμενη μέρα, ώστε ο ΠΑΟΚ να κρατήσει αναλλοίωτο το DNA του, αλλά ταυτόχρονα να εξελιχθεί και σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κλαμπ.

Σε ό,τι αφορά το εξωαγωνιστικό κομμάτι και τα πολλά ανοιχτά ζητήματα, οι παράγοντες του Δικεφάλου προχωράνε τις μελέτες για τη «φωλιά του Δικέφαλου Αετού», αλλά και τις εγκρίσεις από τις υπηρεσίες για το αθλητικό κέντρο.