Η Κατερίνα Σινιάκοβα θα είναι η πρώτη αντίπαλος για την Μαρία Σάκκαρη στην Καλιφόρνια και ο Τζακ Σοκ για τον Τσιτσιπά στο Indian Wells που είχε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις τα ξημερώματα.

Τρία σετ χρειάστηκε η Κατερίνα Σινιάκοβα για να κάμψει την αντίσταση της Ιρίνα Καμίλα Μπέγκου και έτσι θα βρεθεί στον δρόμο της Σάκκαρη στον δεύτερο γύρο του Indian Wells.

Η Τσέχα επικράτησε με 6-2, 4-6, 6-4 έπειτα από μάχη 2 ωρών και 53 λεπτών, σε ένα παιχνίδι με απίστευτα μεγάλο αριθμό διπλών λαθών στο σερβίς (14-10) και χωρίς άσο. Τα ποσοστά στο σερβίς και των δύο τενιστριών ήταν άσχημα, με τα break να διαδέχονται το ένα το άλλο.

A real back and forth fight between Begu and Siniakova today. After losing the 1st set and getting down 4-1, Begu won 5 games in a row to force a decider. But couldn't keep the momentum and lost a tight 3rd set. Katerina Siniakova defeated Irina Begu 6-2, 4-6, 6-4.#IndianWells pic.twitter.com/ZbvIOJW3j8