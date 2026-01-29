Η Ριμπάκινα κόντρα στη Σαμπαλένκα στον τελικό τoυ Αustralian Open

Η Έλενα Ριμπάκινα ξεπέρασε χωρίς χαμένο σετ και το εμπόδιο της Τζέσικα Πεγκούλα και θα συναντήσει την Αρίνα Σαμπαλένκα για τον τίτλο στο Australian Open, σε επανάληψη του προ τριών τελικού.

H Έλενα Ριμπάκινα έδωσε συνέχεια στην εντυπωσιακή της πορεία στη Μελβούρνη κι επικρατώντας επί της Τζέσικα Πεγκούλα με 6-3, 7-6(7) έκλεισε θέση στον τελικό του Australian Open, όπου το Σάββατο (31/1) θα αντιμετωπίσει την Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 26χρονη που έχει γεννηθεί στη Μόσχα, όμως αγωνίζεται για το Καζακστάν, προκρίνεται για δεύτερη φορά στον τελικό του Australian Open, την προηγούμενη είχε συναντήσει ξανά τη Σαμπαλένκα και είχε ηττηθεί με 4-6, 6-3, 6-4.

Παράλληλα, θα παίξει για 3η φορά στην καριέρα της σε τελικό Grand Slam, έχοντας να επιδείξει την κατάκτηση του τίτλου στο Wimbledon το 2022, με αντίπαλο την Ονς Ζαμπέρ (3-6, 6-2, 6-2).

Η Ριμπάκινα και η Σαμπαλένκα έφθασαν στον τελικό χωρίς χαμένο σετ, κάτι που είχε να επαναληφθεί από τις Σερένα και Βένους Γουίλιαμς στο Wimbledon το 2008.

Έχουν συναντηθεί 14 φορές στο tour, με το σκορ να είναι στο 8-6, υπέρ της Σαμπαλένκα, όμως η Ριμπάκινα προέρχεται από τη νίκη της στον τελικό των WTA Finals με 6-3, 7-6.

Παράλληλα, η Ριμπάκινα με την πρόκριση στον τελικό εξασφάλισε την άνοδό της στο Νο.3 της παγκόσμιας κατάταξης, θέση που είχε βρεθεί και τον Ιούνιο του 2023.

Στο αγωνιστικό μέρος του ημιτελικού, η Ριμπάκινα προηγήθηκε με 3-0 και χωρίς να κινδυνεύσει από την Πεγκούλα, κατέκτησε το 1ο σετ με 6-3.

Είχε την ευκαιρία να εξασφαλίσει πιο εύκολα την πρόκριση, καθώς βρέθηκε στο 9ο game είχε τρία match points για το 6-3, όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε.

Η Αμερικανίδα ισοφάρισε σε 5-5 και με break στο break έκανε το 6-6, για να ακολουθήσει το tie break. Εκεί η Πεγκούλα σπατάλησε δύο ευκαιρίες να κατακτήσει το σετ και η Ριμπάκινα στο πρώτο match point, έφθασε στο 9-7, στο 7-6(7) και στην πρόκριση.