Καρό σημαία στη La Liga, με ανώδυνη ήττα για τη Μπάρτσα και... ανούσια νίκη της Ρεάλ. Βγήκαν Ευρώπη Θέλτα και Χετάφε, υποβιβάστηκαν Τζιρόνα και Μαγιόρκα!

Ήττα για τη Μπαρτσελόνα στο «Μεστάγια», τεσσάρα η Ρεάλ

Ανώδυνη ήττα στο «Μεστάγια» για την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα, η οποία ολοκλήρωσε τη φετινή La Liga απέναντι στη Βαλένθια που πανηγύρισε τη νίκη με ανατροπή 3-1. Αν και οι Μπλαουγκράνα προηγήθηκαν με το τελευταίο γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην Ισπανία (61΄), οι Νυχτερίδες έφεραν τα πάνω-κάτω μέσα πέντε λεπτά. Αρχικά στο 66΄ο Γκέρα ισοφάρισε σε 1-1, προτού ο Ριόχα φέρει τούμπα το ματς στο 71΄. Το τελικό 3-1 για τους γηπεδούχους σημείωσε ο Ροντρίγκες στο 90΄+7

και κλείδωσε τη νίκη της ομάδας του που τερμάτισε στην 9η θέση της La Liga.

Την ίδια ώρα η Ρεάλ επικράτησε 4-2 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο στη Μαδρίτη στο τελευταίο ματς των Αλβάρο Αρμπελόα και Ερνέστο Βαλβέρδε στους δυο πάγκους. Οι Μαδριλένοι προηγήθηκαν στο 12΄όταν ο Γκονζάλο Γκαρθία εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ, με τον Μπέλγχαμ να διαμορφώνει το 2-0 στο 41΄με κεραυνό μέσα από την περιοχή.

Στο 45+1΄οι Βάσκοι μείωσαν με τον Γκουρουθέτα, όμως η Ρεάλ ανάκτησε ξανά τη διαφορά των δυο γκολ νωρίς στο β΄μέρος με σκόρερ τον Μπαπέ (51΄). Στο 81΄ο Μπραΐμ Ντίαθ ανέβασε τον δείκτη του σκορ 4-1, μετη Μπιλμπάο απλώς να μαζεύει το σκορ στις καθυστερήσεις με τον Ιθέτα.

Κλείδωσαν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια Θέλτα και Χετάφε

Ο Μορίμπα (51') έστειλε την ομάδα του Βίγκο στη League Phase του Europa League. Η Θέλτα επικράτησε 1-0 της Σεβίλλης, τερμάτισε στην έκτη θέση του πίνακα και θα έχει ευρωπαϊκό... αέρα και την ερχόμενη σεζόν. Στην 13η θέση τερμάτισαν οι Σεβιγιάνοι.

Ευρωπαϊκή νίκη και για τη Χετάφε! Οι Μαδριλένοι επιβλήθηκαν 1-0 της Οσασούνα με το γκολ του Μίγια στο 59', τερμάτισαν 7οι και θα αγωνιστούν στα playoffs του Conference League το προσεχές καλοκαίρι. Έσωσε την κατηγορία στο... νήμα η ομάδα της Παμπλόνας.

Υποβιβάστηκαν Μαγιόρκα και Τζιρόνα

Την Οβιέδο στη La Liga 2 θα ακολουθήσουν Μαγιόρκα και Τζιερόνα. Η Μαγιόρκα επικράτησε 3-0 της υποβιβασμένης Οβιέδο στις Βαλεαρίδες Νήσους αλλά θα συμπορευθούν τη νέα χρονιά στη La Liga 2, καθώς τερμάτισε στην 18η θέση, υστερώντας στην ισοβαθμία με την 17η Οσασούνα. Τορέ στο 42', Μορλάνες στο 83' και Μουρίκι στο 88' οι σκόρερ για τη Μαγιόρκα.

Το ίδιο δρομολόγιο με τις Μαγιόρκα και Οβιέδο η Τζιρόνα του Ουναΐ. Η ομάδα της Καταλονίας αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Έλτσε και δεν κατάφερε να σώσει τη χρονιά. Ροντρίγκεζ στο 39' για τους φιλοξενούμενους και Μαρτίνεθ στο 48' για τους γηπεδούχους, οι σκόρερ του ματς.

Η εγκύκλιος της La Liga

Πρωτάθλημα: Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα Champions League: Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπέτις

Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπέτις Europa League: Θέλτα

Θέλτα Conference League : Χετάφε

: Χετάφε Υποβιβασμός: Οβιέδο, Τζιρόνα, Μαγιόρκα

