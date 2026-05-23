Αντετοκούνμπο: Συμμετέχει στο promo video για την ταινία «Moana» μαζί με τον Rock!
Πώς θα σας φαινόταν εάν ο Rock «χτυπούσε» ένα τατουάζ στον Γιάννη Αντετοκούνμπο; Ή εάν βλέπατε τον Έλληνα σούπερ στα του NBA με μακριά μαλλιά;
Ή ακόμα και αν είχε στα χέρια του το μαγικό αγκίστρι του Μάουι και θα μπορούσε να μεταμορφωθεί σε οποιαδήποτε ζώο; Ο «Greek Freak» έχει τις απαντήσεις!
Συγκεκριμένα συμμετείχε μαζί με τον Ντούειν Τζόνσον (aka Rock) στο promo video για την ταινία «Moana» η οποία θα βγει στους κινηματογράφους στις 10 Ιουλίου και πραγματικά ήταν... απολαυστικός.
